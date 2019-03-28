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      Главные новости 28 марта: парализованный Львов и новый рейтинг кандидатов в президенты

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      Новости Украины сегодня 28 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 28 марта / коллаж 24 канала

      Из-за визита во Львов Порошенко город превратился в сплошной затор. Коломойский загремел в "Чистилище". Обновленные рейтинги кандидатов: последние результаты социологов. Взрывы в Кропивницком: как выглядит место инцидента и люди, которые спасали город. Как "пережить" выборы: советы психологов. Такими были главные новости четверга, 28 марта, в Украине и мире.

      Заблокированный Львов

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      Из-за визита во Львов Президента Украины Петра Порошенко город превратился в один сплошной затор, а еще на улицах было много полицейских авто. Кроме обычных патрульных автомобилей, в центре Львова зафиксировали микроавтобусы Volkswagen Crafter, которые использует спецподразделение ТОР, а также военные грузовики.

      Среди бойцов ТОРа есть не только местные, но и спецназовцы из других областей, в частности с Ровенщины.

      Кроме того, до приезда Порошенко в центре Львова перекрыли движение четырех троллейбусных маршрутов. Так, в центр не ездили троллейбусы №2, №9, №12, №13.

      львів порошенко затори заблокований рух Львів
      Из-за приезда Порошенко во Львове было заблокировано движение транспорта

      Отметим, что действующий президент приехал во Львов в рамках своего предвыборного тура по Украине. Активисты "Нацкорпуса" снова приготовились к "встрече" и организовали в центре города очередную масштабную акцию с требованием наказать виновных в хищениях в оборонке, однако периметр окружил плотный кордон полиции.

      Львів Порошенко мітинг
      Активисты "Нацкорпуса" встретили Порошенко и во Львове

      Активисты вновь подчеркивают, что их акция является "вполне мирной", однако к месту выступления гаранта правоохранители колонну так и не допустили.

      После переговоров с представителями полиции участникам таки не удалось попасть к сцене: они решили проводить свою акцию на проспекте Свободы перед ней. Организаторы акции выступали параллельно с Порошенко, а участники скандировали "Где отрубленные руки?" и "Свинарчуков за решетку".

      Коломойский в "Чистилище"

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      Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин – манипуляции и дестабилизация общественно-политической жизни в Украине. Кроме того, Коломойский нарушил законодательство Украины, получив гражданство других стран. Так, с 1995 года Коломойский имеет гражданство Израиля, о чем заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году.

      Какие еще причины включения Коломойского в список "Миротворца":

      • сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине;
      • манипуляция общественно-значимой информацией;
      • организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале.

      По данным "Миротворца", в 2014 году Коломойский продал топливо ВСУ по завышенной цене. В 2017 году бизнесмена обвинили в незаконном выводе 2 миллиардов долларов из "ПриватБанка".

      Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений,
      – говорится в сообщении.

      Последние данные социологов

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      Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевский международный институт социологии обнародовали последние результаты опросов граждан о том, за кого они собираются голосовать.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.

      Согласно этим данным, топ-5 лидеров президентской гонки не изменились среди украинцев, которые готовы прийти на выборы и уже определились с кандидатом, за которого проголосуют:

      1. Владимир Зеленский – 27,6%;
      2. Петр Порошенко – 18,2%;
      3. Юлия Тимошенко – 12,8%;
      4. Юрий Бойко – 11,1%;
      5. Анатолий Гриценко – 8,4%.

      Взрывы в Кропивницком: как выглядит город сегодня

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      В сети публикуют фото с автостоянки в Кропивницком, где вечером 27 марта прозвучали несколько взрывов и возник крупный пожар. Вследствие него четыре человека получили ожоги и ранения и были госпитализированы.

      Так, на фото, которые появились утром 28 марта видно, что парковка превратилась в большое пепелище. От автомобилей осталась лишь груда обгоревшего металлолома.


      Пожарище в Кропивницком

      Огонь также сильно повредил несколько автомобилей, припаркованных рядом с автостоянкой.


      Пожарище в Кропивницком

      Кстати, в прокуратуре говорят, что инцидент произошел на прилегающей к газовой заправке территории и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности при перевозке и перекачке газа между автоцистернами. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия и все причины.

      Кроме фотографий пожарища, в сеть попали снимки спасателей, которые делали все возможное, чтобы потушить огонь и не дать ему распространиться.

      В частности, в соцсетях распространили фотографии Константина Назаренко и Ярослава Жаботинского. Ярослав Жаботинский – 29-летний старший лейтенант, а Константин Назаренко – 45-летний подполковник. Оба получили ожоги первой и второй степеней тяжести и находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

      Именно они придут на помощь, когда ты будешь в беде! Скромно, без пафоса, и лишних телодвижений, вытянут тебя из огня. Шагнут в ад и обратно...,
      – написал в Facebook украинский десантник Евгений Жуков с позывным "Маршал".

      Смотрите видео о пожаре и взрывах в Кропивницком

      Как "пережить" выборы

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      Предвыборная кампания продолжается, везде – активная агитация. Вся страна в ожидании выбора, внимание СМИ приковано к статистическим данным главных политических гонок и их участников. Однако, слово "избиратель" воспринимается, как нечто стихийное и безликое.

      Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какие эмоции и переживания переживает рядовой избиратель? Какое влияние на его психическое и физическое здоровье имеет предвыборный и избирательный процесс? Почему люди чрезмерно взволнованы и раздражены во время этого периода. На эти вопросы Здоровью 24 ответили психологи Галина Гурак и Антонина Агилова. О том, как избежать стрессовых ситуаций в день выборов и "пережить" выборы – в материале.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кропивницкого Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский Новости Львова
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