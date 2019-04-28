Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе

В Киеве на Позняках в одной из квартир, предположительно, взорвалась граната, в результате чего погибли 44-летний мужчина и 38-летняя женщина. В Украине христиане восточного обряда отмечают Пасху. Даже в такие праздничные дни боевики на Донбассе продолжают бить по украинским защитникам. Такими были главные новости воскресенья, 28 апреля, в Украине и мире.

Взрыв на Позняках в Киеве

В ночь на 28 апреля в Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек, предположительно, взорвалась граната. В частности, убеждает женщина, что собственно в момент взрыва находилась в квартире. По ее словам, пострадали ее 38-летняя дочь вместе со своим 44-летним сожителем – последний принес гранату и взорвал ее.

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Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, а женщину доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии. Через несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

Следователи выяснили, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. Оттуда полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на осколки от гранаты. Их правоохранители направили для проведения экспертизы. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.



Место взрыва на Позняках в Киеве Место взрыва на Позняках в Киеве

Как в эфире 24 канала сообщила корреспондент Мария Писаренко, происшествие случилось на улице Вишняковской, 9. Кроме двух старших женщин и мужчины, в квартире также жили две 18-летние близняшки, дочери погибшей. Однако в момент взрыва дома их не было. По словам соседей, полиция так и не установила откуда мужчина взял гранату. Говорят, что не воевал и на фронте не был. Кроме того, брат пострадавшей рассказал журналистам, что он был мало знаком с ее гражданским мужем, однако в разговорах он часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической больницы.

К слову, СМИ пишут, что взрыв произошел в результате ссоры между мужчиной и его гражданской женой, которой и принадлежала квартира. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака. Во время скандала мужчина достал гранату и начал угрожать женщине, но боеприпас взорвался в его руке.

Включение 24 канала с места события

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Неспокойная Пасха на Донбассе

Даже в праздничные дни оккупанты на Донбассе обстреливают украинские позиции. В частности, 27 апреля они совершили 13 обстрелов:

– Красногоровку, Новоселовку вторую и Луганское обстреляли из гранатометов различных систем;

– Широкине и Лебединское, что неподалеку от Мариуполя, накрыли огнем из стрелкового оружия, а Павлополь – из минометов.

На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Они периодически обстреливают как минометами, так и крупнокалиберными пулеметами 12,7 или 7,62 – постоянно работают,

– рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав.

Как в эфире 24 канала отметил корреспондент Антон Голобородько, в Пасхальную ночь над позициями украинских военных также летали вражеские беспилотники.

Какова сегодня ситуация на Донбассе: смотрите сюжет 24 канала

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Украина отметила Пасху: как это было

В субботу, 27 апреля, в Киев прибыл благодатный огонь прямо из Иерусалима, а уже под вечер и утром почти во всех городах и поселках Украины состоялись пасхальные богослужения. Это праздник для большинства верующих является особенным, ведь отмечают его впервые в истории в автокефальной и независимой Православной церкви Украины. Также Пасху 28 апреля празднует Украинская греко-католическая церковь.

Как отмечали Пасху в городах Украины: смотрите сюжет 24 канала

Присоединился к празднованиям и действующий президент Петр Порошенко. Он вместе с супругой Мариной посетил в Киеве Свято-Михайловский собор и Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

В праздник Воскресения Христова в молитвах мы вспоминаем наших воинов, ибо благодаря им имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах также наших пленных и заложников во вражеских тюрьмах. Помолимся и за тех, кто потерял близких людей, кто испытал бедствия от российской агрессии. Верю, что, как и писал Тарас Шевченко, "дела добрых обновятся, дела злых погибнут"! Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!

– подчеркнул гарант на своей странице в Facebook.



На Пасху Порошенко посетил храмы ПЦУ и УГКЦ На Пасху Порошенко посетил храмы ПЦУ и УГКЦ

Заметим, Пасха – самый популярный праздник среди украинцев, и он опережает даже Рождество и Новый год. Кроме того, в этом году, после получения Томоса украинской церковью, количество верующих, пришедших в храмы праздновать – увеличилось в разы.

К слову, поздравил с Пасхой христиан восточного обряда Папа Римский Франциск.

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Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, приношу искренние пожелания. Пусть же воскресший Господь одарит их радостью и миром!

– говорится в послании главы Католической церкви.