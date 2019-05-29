Главные новости 29 мая: Трагедия на шахте Львовщины и возвращение Саакашвили

На шахте "Лесная" на Львовщине произошел обвал, в результате чего погибли двое горняков. Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента. Такими были главные новости среды, 29 мая, в Украине и мире.

Трагедия на шахте "Лесная"

На шахте "Лесная", что располагается в Сокольском районе Львовской области, произошел обвал породы. Инцидент произошел около 3 часов в ночь на 29 мая на горизонте 242 метров. В результате под завалом оказались два горняка. Они погибли.

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По словам председателя Свободного профсоюза шахтеров Михаила Волынца, одному из погибших – всего 22 года. Его тело подняли на поверхность почти сразу. Другого 48-летнего шахтера достали из-под завала через некоторое время, поскольку спасатели не обнаружили мужчину сразу.

В государственном предприятии "Львовуголь" уже подтвердили информацию о смерти двух горняков. По их словам, речь идет о Михаиле Турко и Михаиле Павлике. Оба – местные жители. На шахте "Лесная" работали на участке по добыче угля №1.

Михаил Турко – родился в 1997 году. Холост, общий стаж работы и стаж работы по профессии (горняк) – 9 месяцев.



Михаил Павлик – родился в 1971 году. Работал горняком по ремонту горных выработок. Женат, имеет троих несовершеннолетних детей, общий стаж работы – 18 лет 6 месяцев, по профессии – 10 лет 6 месяцев.

На месте работали сотрудники ГСЧС, медики, полиция и представители Государственной военизированной горноспасательной службы. Продолжается расследование причин и обстоятельств трагедии. Создана специальная комиссия. После аварии шахта работает в штатном режиме. Авария на шахте "Лесная", смотрите видео: Президент Владимир Зеленский тот же день прилетел во Львовскую область, чтобы наведаться на шахту, где произошла трагедия. Глава государства пообщался с родными шахтеров, выразил им сочувствие и подчеркнул необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших. Также президент встретился с работниками шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" и шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы. Далее президент провел совещание относительно ночной аварии и ситуации на шахте.



Мы расшифровали для вас главные тезисы со встречи Зеленского с горняками – читайте в материале 24 канала или смотрите видео со встречи. Зеленский встретился с горняками шахты "Лесная": видео

Кроме того, Зеленский заявил, что созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли. Ориентировочно заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины может произойти в пятницу, 31 мая.

Президент подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат по 100 тысяч гривен от государства. Владимир Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Саакашвили в Украине

Михаил Саакашвили 29 мая вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Политик прилетел в аэропорт "Борисполь" в 17:45. Пограничники пропустили бывшего чиновника, ведь "гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах". Вместе с Саакашвили прилетели его помощница, адвокат Вячеслав Самсоненко и нардеп Виталий Куприй.

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Вокруг этого события – возвращения политика в Украину – поднялся настоящий ажиотаж. Встретить его приехали не только соратники и сторонники, а несколько десятков журналистов. Когда вышел Саакашвили, люди скандировали "Миша!" и не давали ему пройти – хотели пожать руку или поздороваться с политиком.



Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили в "Борисполе": фото

Встретить Саакашвили в аэропорту пришли соратники, сторонники и журналисты: фото 24 канала

В ожидании комментариев от Саакашвили собралось очень много журналистов, что образовало давку и бардак.



Собралось очень много людей Собралось очень много людей



Саакашвили

Политик выразил благодарность Зеленскому, который своим указом вернул ему гражданство, довольно неформально – выражением "Пацан сказал – пацан сделал". По его мнению, Зеленский показал, что он независимый политик. Ибо последний "прекрасно знает, что многие люди из старой и даже с действующей власти не хотят видеть Саакашвили в Украине". Но он не побоялся вернуть ему украинское гражданство. Политик считает, что это исторический шанс для Украины иметь такого президента.

Этот президент (Зеленский – 24 канал) – не простой парень, и он многих удивит. Я имею на это чутье,

– сказал он.

Также он поблагодарил журналиста Дмитрия Гордона, депутатов Степана Хмару и Виталия Куприя в содействии его возвращению в Украину.

"Я хочу всех поздравить. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю. Почти 1,5 года назад меня захватили охранники бывшего президента и вывезли в Варшаву. Меня выгнала барыжная власть. Я вернулся в страну, которую люблю. Я вернулся сюда делать то, что я лучше умею делать", – отметил Саакашвили.

Он выразил уверенность, что Украина будет наиболее успешной в Европе. Что касается политики, то заявил, что личных амбиций не имеет, поэтому не за должностями приехал.

"Я за то, чтобы менять эту страну", – отметил Саакашвили.

Журналисты 24 канала собрали для вас самые яркие цитаты из выступления Саакашвили в аэропорту – читайте здесь.

Саакашвили пока еще не имеет украинского паспорта. В Киев политик смог прилететь благодаря "удостоверению личности на возвращение в Украину", которое ему в Варшаве передала украинский консул.



Удостоверение на возвращение в Украину Саакашвили

Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили возвращено украинское гражданство.

Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.

Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михаил Саакашвили.



Что связывает Саакашвили с Украиной

Смотрите видео о возвращении Михаила Саакашвили в Украину:

Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".



12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

Законопроект об импичменте

Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте президента Украины. Глава государства также надеется, что нардепы рассмотрят еще один проект – о снятии с них депутатской неприкосновенности. Об этом заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге.

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Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал во время предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины "Об особой процедуре по устранению с поста президента Украины – импичмент",

– сказал Стефанчук.



Законопроект Зеленского об импичменте

Президентский законопроект об импичменте зарегистрировали в Верховной Раде. Текст документа уже опубликовали на сайте парламента.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило, досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

Также представитель Зеленского напомнил, что в Верховной Раде лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Это было бы честно, если бы мы вместе эти два проекта провели с тем, чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его от поста, и Верховная Рада имела пределы своей неприкосновенности", – добавил Стефанчук.

Закон о снятии неприкосновенности с депутатов: что известно



Еще 19 октября 2017 года Верховная Рада в первом чтении рассмотрела законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 336 народных депутатов.



Далее законопроект направили в Конституционный суд и 6 июня 2018 года суд постановил, что нарушений Конституции в документе нет. С тех пор Рада к рассмотрению законопроекта не возвращалась.

По словам Стефанчука, команда Зеленского честно прописала эту процедуру и честно передала ее в парламент. Поэтому, президент делает "второй шаг навстречу Верховной Раде с тем, чтобы попытаться наладить сотрудничество в дальнейшем".

Кроме того, советник президента анонсировал представление дальнейших проектов законов, в частности об ответственности за кнопкодавства, борьбе с коррупцией и народовластии.

Добавим, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе.

Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте президента.



"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которых ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.