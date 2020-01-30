Главные новости 30 января: освобождение Грымчака, эвакуация украинцев из Китая, снова без "Дии"

Бывший заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак вышел на свободу из СИЗО. Украина начала эвакуацию своих граждан из инфицированного коронавирусом Китая. В Минцифре снова перенесли презентацию мобильного приложения "Дия", которое должно объединить все государственные услуги на одном сайте. Стрельба и взрыв в Харькове: что произошло. Такими были главные новости

Главные новости за сегодня, 30 января, в Украине и мире:

Гримчак на воле

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Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак 30 января вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО Киева. Отныне он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Сегодня на судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широка изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест,

– рассказала защитница Грымчака Татьяна Матяш.

Информацию об освобождении Грымчака из-под стражи подтвердила и его жена Юлия.

В чем подозревают Грымчака?Юрия Грымчака вместе с помощником правоохранители задержали 14 августа 2019 на взятке в 480 тысяч долларов. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.



Бывший замминистра предлагал повлиять на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. В частности, он якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. 22 октября ГПУ сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.



В СИЗО Грымчак находился с 16 августа.

Кто такой Юрий Гримчак и в чем его подозревают правоохранители – подробнее читайте на сайте 24 канала.

Эвакуация из Китая

Опасный коронавирус: На круизном лайнере заподозрили вспышку коронавируса: планируют эвакуировать 6000 человек

Первый борт с украинцами, которых эвакуировали из Китая, прибыл в "Борисполь" около 15:00 30 января. Самолет забрал граждан Украины с острова Хайнань.

Из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров из аптек и магазинов.

По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако другие проверки не проводилось.

Украинцев удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, к тому же врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.

Такой же рейс состоится еще 3 февраля.

Что еще нового известно о китайском коронавирусе:

Смертельный коронавирус: последние данные

По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умер 171 человек.

Известно о 8235 случаях заражения во всем мире.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.



Мифы и правда о коронавирусе из Китая / инфографика 24 канала

Без "Дии"

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Запуск мобильного приложения "Дия" переносили уже несколько раз. Так же произошло и сейчас. Речь идет о приложении, разработанном в рамках проекта "государство в смартфоне". Этот сервис должен объединить все государственные услуги на одном сайте или в мобильном.

В частности, в смартфоне будут электронные водительские права, студенческий и даже паспорт.

Так вот планировалась громкая презентация с участием высших должностных лиц. Впрочем, накануне в Минцифре сообщили: презентацию проводить 30 января не будут, а проведут через неделю.

Говорят, с работой приложения такая задержка не связана. Все – из-за проблем со здоровьем министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Какие услуги с помощью "Дии" можно будет осуществить:

написать жалобу на чиновника;

перерегистрировать автомобиль;

следить за успеваемостью ребенка в школе;

уплатить налоги или коммунальные услуги;

получить рецепт на лекарства;

зарегистрировать ребенка после рождения;

получить или предоставить разрешение на строительство.

Предварительно, все эти услуги должны быть доступны до 2022 года.

Стрельба и взрыв в Харькове

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В Харькове 30 января посреди города произошла перестрелка и прогремел взрыв. Столкновение между неизвестными людьми случилась под стенами Областного дома ребенка №2, что на улице Кузнецкой.

В схватке участвовали около двух десятков человек. В полиции говорят: предварительно, пострадавших нет. Хотя в соцсетях передавали – ранения мог получить член Нацкорпуса Сергей Величко. Его могли забрать с места инцидента на автомобиле.

Во время схватки участники применяли травматическое оружие и гранату.

Драку и момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. На ней видно, что перед потасовкой на место происшествия подъехало 2 машины, впоследствии к ним присоединилась еще третья.

В какой-то момент возле припаркованного автомобиля происходит взрыв – это четко видно на ролике. Фактически сразу после этого участники драки убегают с места инцидента.

Схватка и взрыв в Харькове: видео

В Харькове сразу же ввели план перехвата "Сирена", разыскивают белый автомобиль, в котором, кроме злоумышленников, может находиться пострадавший человек.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Весна близко!

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Теплая зима сказывается – в конце января в Николаеве уже расцветают подснежники. Цветы должны появиться из-под снега в начале марта, однако с теми температурными показателями, которые демонстрирует нынешняя зима – они уже радуют глаз посетителей местного зоопарка.

И ничего говорить: мол, Юг – ничего удивительного. Накануне подснежники расцвели на северной Черниговщине. Вот такие они – предвестники весны.