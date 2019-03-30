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      Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе

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      Новости Украины сегодня 30 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 30 марта в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В полночь в Украине начался день тишины перед выборам, однако политическая агитация с улиц никуда не делась. В Одессе автомобиль на "евробляхах" сбила трех нацгвардейцев, один из них погиб на месте. Политзаключенный Павел Гриб, по заявлению российской стороны, прекратил голодовку. Такими были главные новости 30 марта в Украине и мире.

      День тишины

      Несмотря на то, что в полночь в Украине наступил день тишины, на улицах 30 марта и в дальнейшем размещена предвыбоная агитация и скрытая политическая реклама. Это запрещено законом и все уличные рекламные площадки должны были быть очищены от плакатов с фамилиями кандидатов в президенты и их фото. Несколько дней назад на многих билбордах и ситилайтах появилась реклама в виде лозунгов. Такая реклама не упоминает кандидатов, но стилизована под их агитацию.

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      Так, утром 30 марта активисты обнаружили в Киеве несколько таких бордов. Они напоминают агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, но при этом не содержат выходных данных. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства.

      день тиші прихована передвиборча агітація Тимошенко вибори президента
      Реклама на Виноградаре в Киеве, которая напоминает агитацию Тимошенко//Фото: ЧЕСТНО

      прихована політична агітація Зеленський день тиші

      прихована політична реклама день тиші вибори президента Зеленський
      Реклама в Киеве на улицах Порика и Маршала Гречко, которая напоминает агитацию Зеленского и его партии "Слуга народа"/ Фото: ЧЕСТНО

      прихована агітація реклама вибори день тиші Порошенко
      Реклама на улице Белицкой в Киеве, которая напоминает агитацию Порошенко      //Фото: ЧЕСТНО

      Обычно схожая реклама размещена на тех же плоскостях, где доэ того была агитация кандидата в президенты.


      Было


      Стало


      Было


      Стало

      На некоторых площадях реклама Порошенко и Тимошенко висит еще с прошлого лета. Менялись только изображения, но на этих площадях не было никакой другой рекламы.

      Изменять изображения на билбордах перед самыми выборами первыми начали у Порошенко, отметил ведущий аналитик из партийных финансов движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко. Официальную маркированную рекламу "Кандидатов много – президент один" заменили на "Думай", выполненную в том же стиле, но уже без выходных данных. В этот же день на странице президента в Facebook начали распространять рамки для аватарок с тем же лозунгом, добавил Фещенко.

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      С рекламой Тимошенко такая же ситуация, говорят в ЧЕСТНО. Политическую рекламу кандидатки "Украина выбирает изменения" заменили на "Меняй" в том же стиле, но уже без исходных данных. Фещенко предполагает, что эту рекламу оплачивали не из избирательных фондов, поэтому происхождение денег и объем затрат на установку этой рекламы специально ко дню тишины и дню выборов – неизвестны.

      Смотрите видео: журналисты 24 канала проверяют, как в Украине проходит день тишины

      В день тишины традиционно можно встретить и прямую агитацию кандидатов в президенты. Это – нарушение избирательного законодательства. Пример – реклама кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского на Виноградаре в Киеве. Она не имеет выходных данных и размещена в неприспособленном для этого месте. Эту рекламу до дня тишины должны были убрать коммунальщики.

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      політична реклама Кошулинського в день тиші перед виборами
      Политическая реклама Кошулинского//Фото: ЧЕСТНО

      Похожие случаи журналисты зафиксировали в разных регионах. Например, борд, который зафиксировали в день тишины в Полтаве на улице Ивана Мазепы.

      Прихована передвиборча агітація

      А это рекламный борд вблизи центральной площади в Полтаве, стилизованный под агитацию Тимошенко.

      Какое наказание грозит нарушителям дня тишины? За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым украинцам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен. Но факт нарушения сначала надо доказать в суде. Если полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а тогда суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакаты имеют отношение к выборам.

      ДТП с нацгвардейцами в Одессе

      Opel на номерах с иностранной регистрацией влетел в троих военнослужащих Национальной гвардии Украины. Один нацгвардеец погиб на месте, еще двоих госпитализировали.

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      Авария между автомобилями Opel и Mercedes произошла около 17 часов на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского. По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, военнослужащие как раз заступили на патрулирование Одессы накануне президентских выборов.

       

       


      В аварии в Одессе погиб нацгвардеец

      В автомобиле Opel – трое пострадавших. Их всех госпитализировали. Водителя автомобиля задержали.

      Уголовное производство открыли по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.


      В аварии столкнулись Opel и Mercedes

      В Одессе автомобиль на "евробляхах" сбил трех нацгвардейцев: видео

      Гриб прекратил голодовку

      Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис заявил, что незаконно осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которая продолжалась 8 дней. Он даже написал 29 марта для этого соответствующее заявление. Мол, Гриб решил прекратить голодовку после того, как руководство СИЗО №4 провело с ним разъяснительную беседу о возможном ухудшении здоровья из-за таких действий.

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      В тот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН №19. Его состояние здоровья удовлетворительное, оперативного лечения не требует, препятствий для содержания под стражей нет,
      – заверил Петрашис.

      Чем болеет Гриб?У парня – портальная гипертензия. Это синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Из-за болезни сильно увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.

      А вот отец украинского политзаключенного Павла Гриба не может подтвердить информацию, что его сын прекратил голодовку. Игорь Гриб сказал, что последний раз мать навещала Павла в понедельник, 25 марта. Тогда женщина передала ему только две бутылки воды.

      По его словам, с понедельника ни они, ни консулы не имеют связи с сыном.

      Ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространена в российских СМИ, я не могу,
      – рассказал Игорь Гриб.

      Отец политзаключенного добавил, что обратился к Министерству иностранных дел, чтобы они направили украинских консулов посетить Павла.

      Кто такой Павел Гриб и как он оказался в российском плену?Павел Гриб – украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.

      В России Гриба обвинили в подстрекательстве Ершовой к теракту на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года российский суд дал Грибу 6 лет тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку ведь не признает обвинений и называет дело политическим.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Павел Грыб Украинцы в плену РФ Новости России Нацгвардія Жертвы Аварии и ДТП Новости Одессы Нарушения на выборах Новости политики
      Источник: 24 канал
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