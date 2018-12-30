22:48
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России

      57 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 30 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 30 декабря в Украине и мире / Коллаж 24 канал

      Полиция Харьковской области закрыла дело об убийстве экологического активиста из поселка Эсхар Николая Бычко. В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. С нового года "Укрзализныця" запустит новые локомотивы General Electric. Такими были главные новости 30 декабря в Украине и мире.

      Закрытие дела активиста Бычко

      В Харькове закрыли дело об убийстве активиста Николая Бычко. Как утверждает глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, это было не самоубийство.

      Читайте также: Ни чести, ни достоинства и такие трусливые, – волонтер морально разнесла боевиков из России

      Напомним, 24-летнего Бычко нашли повешенным в лесу на Харьковщине 5 июня 2018 года. Правоохранители уверяли, что тело нашли в лесу без признаков насильственной смерти. Производство открыли по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство". Однако другие активисты убеждены, что самоубийство было инсценировано.

      По словам Печончик, правоохранители это намеренно сделали перед праздниками, "чтобы избежать возможных протестов и улучшить показатели и собственное настроение перед праздниками".

      "Впрочем, ряд фактов, которые мы собрали во время поездки в Эсхар летом 2018 года, свидетельствуют, что это было ничто иное, как убийство, связанное с общественной деятельностью Николая", – отметила она.

      Как подчеркивает активистка, Николай Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

      Николай Бычко

      "Там выкладывал сообщения о развитии и жизни поселка. Последнее сообщение Николая было посвящено реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности вывоза отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара". Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия", – говорит Татьяна Печончик.

      Также она убеждает, что следователи из Чугуевского райотдела полиции не предприняли необходимых действий для расследования убийства Николая Бычко.

      По словам адвоката Романа Лихачева, в течение первого месяца не было проведено практически никаких следственных действий, утеряны важные улики, документы на проведение экспертиз около месяца не отправляли, а процессуальное руководство за расследованием шло формально. В частности, во время следственно-оперативных действий правоохранители даже не сняли веревку с дерева, на котором нашли повешенного парня, они отрезали от нее только кусок, а основное доказательство – верхнюю часть веревки – где могли находиться потожировые и другие следы рук убийц, оставили. Потом веревка исчезла. Кору дерева, на котором нашли повешенного парня, пытались поджечь неизвестные,
      добавляет ативистка.

      Кроме того, Татьяна Печончик отметила, что после этого прокуратура Харьковской области признала возбуждение Уголовного процессуального кодекса со стороны следователей во время осмотра места происшествия и заявила о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, правда, отмечает общественный деятель, ключевые доказательства были утрачены навсегда.

      "Отдельный вопрос и в отношении компьютера парня, который изъяли без решения суда, хотя сначала адвокат Лихачев настаивал на том, чтобы сделали копию, чтобы в полиции не могли добавить "нужную" информацию суицидального характера. Вызывает вопрос и способ повешения: поставить пенек, с которого якобы повесился Николай, одному человеку невозможно, следы качения его отсутствовали. Сломанный нос якобы во время повешения тоже вызывает вопросы – именно так Николая могли оглушить, чтобы потом повесить", – считает Печончик.

      Следовательно, она делает вывод, что объективно расследовать дело о гибели Николая Бычко вряд ли сможет харьковская полиция.

      Авария вертолета в России

      В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет.

      Читайте также: В США упал самолет на жилые дома: есть жертвы – фото и видео

      Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии.

      В катастрофе не выжил никто. На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен. Владельцем вертолета был директор тамошнего ТРЦ Peoples Park Сергей Рогов. Именно он, двое его коллег-предпринимателей и пилот погибли в катастрофе.

      Авария произошла около 10:00 в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение. Вертолет сгорел почти полностью.

      После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".

      Запуск новых локомотивов General Electric

      В 2019 году "Укрзализныця" планирует запустить на маршруты 30 локомотивов General Electric. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      Читайте также: Корпоративы, VIP-канцелярия и элитные авто: как "Укрзализныця" тратила деньги в 2018 году

      Он отметил, что в 2018 году в Украине было реализовано несколько важных инфраструктурных проектов, в частности, обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.

      В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах востока и юга страны. Впереди – дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров,
      – отметил глава правительства.

      Напомним, в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ПАО "Укрзализныця" на 1 миллиард долларов. Первый ее этап предусматривал поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, а также локализацию определенной части производства в Украине. На втором этапе General Electric должна поставить в течение 7 лет 150-175 тепловозов. 10 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.

      Что такое General Electric?
      Это американская многоотраслевая корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производителем многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.

      Однако многие активисты убеждены, что соглашение с  General Electric подписано по завышенной цене. Так в сентябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать покупку локомотивов General Electric по, вероятно, завышенной цене.

      Видео: Зачем тратить миллиард долларов на тепловозы от General Electric (программа 24 канала "Что это было?")

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова Жертвы Коррупция Расследования Самоубийство авиация Новости России Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:10 Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 146
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России
      сегодня , 22:08 Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России
      57
      Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      сегодня , 20:01 Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      Наталія Печерська 252
      ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      сегодня , 20:01 ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      Наталія Лебідь 48
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Поиск работы в Украине: где легче всего устроиться и сколько это длится
       9 апреля 2017 , 13:02
      Самые смешные мемы недели: джекпот Ляшко и пикантная перепичка
       29 октября 2017 , 20:00
      РБ Лейпциг – Заря: предматчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба
       29 августа , 20:38
      Главные новости футбола 10 октября: Украина расписала ничью с Италией, юношеские сборные стартовали в отборах к Евро
       11 октября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук