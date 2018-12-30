Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России

Полиция Харьковской области закрыла дело об убийстве экологического активиста из поселка Эсхар Николая Бычко. В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. С нового года "Укрзализныця" запустит новые локомотивы General Electric. Такими были главные новости 30 декабря в Украине и мире.

Закрытие дела активиста Бычко

В Харькове закрыли дело об убийстве активиста Николая Бычко. Как утверждает глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, это было не самоубийство.

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Напомним, 24-летнего Бычко нашли повешенным в лесу на Харьковщине 5 июня 2018 года. Правоохранители уверяли, что тело нашли в лесу без признаков насильственной смерти. Производство открыли по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство". Однако другие активисты убеждены, что самоубийство было инсценировано.

По словам Печончик, правоохранители это намеренно сделали перед праздниками, "чтобы избежать возможных протестов и улучшить показатели и собственное настроение перед праздниками".

"Впрочем, ряд фактов, которые мы собрали во время поездки в Эсхар летом 2018 года, свидетельствуют, что это было ничто иное, как убийство, связанное с общественной деятельностью Николая", – отметила она.

Как подчеркивает активистка, Николай Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

Николай Бычко

"Там выкладывал сообщения о развитии и жизни поселка. Последнее сообщение Николая было посвящено реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности вывоза отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара". Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия", – говорит Татьяна Печончик.

Также она убеждает, что следователи из Чугуевского райотдела полиции не предприняли необходимых действий для расследования убийства Николая Бычко.

По словам адвоката Романа Лихачева, в течение первого месяца не было проведено практически никаких следственных действий, утеряны важные улики, документы на проведение экспертиз около месяца не отправляли, а процессуальное руководство за расследованием шло формально. В частности, во время следственно-оперативных действий правоохранители даже не сняли веревку с дерева, на котором нашли повешенного парня, они отрезали от нее только кусок, а основное доказательство – верхнюю часть веревки – где могли находиться потожировые и другие следы рук убийц, оставили. Потом веревка исчезла. Кору дерева, на котором нашли повешенного парня, пытались поджечь неизвестные,

– добавляет ативистка.

Кроме того, Татьяна Печончик отметила, что после этого прокуратура Харьковской области признала возбуждение Уголовного процессуального кодекса со стороны следователей во время осмотра места происшествия и заявила о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, правда, отмечает общественный деятель, ключевые доказательства были утрачены навсегда.

"Отдельный вопрос и в отношении компьютера парня, который изъяли без решения суда, хотя сначала адвокат Лихачев настаивал на том, чтобы сделали копию, чтобы в полиции не могли добавить "нужную" информацию суицидального характера. Вызывает вопрос и способ повешения: поставить пенек, с которого якобы повесился Николай, одному человеку невозможно, следы качения его отсутствовали. Сломанный нос якобы во время повешения тоже вызывает вопросы – именно так Николая могли оглушить, чтобы потом повесить", – считает Печончик.

Следовательно, она делает вывод, что объективно расследовать дело о гибели Николая Бычко вряд ли сможет харьковская полиция.

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