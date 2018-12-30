Главные новости 30 декабря: Дело активиста Бычко и авария вертолета в России
Полиция Харьковской области закрыла дело об убийстве экологического активиста из поселка Эсхар Николая Бычко. В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. С нового года "Укрзализныця" запустит новые локомотивы General Electric. Такими были главные новости 30 декабря в Украине и мире.
Закрытие дела активиста Бычко
В Харькове закрыли дело об убийстве активиста Николая Бычко. Как утверждает глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, это было не самоубийство.
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Напомним, 24-летнего Бычко нашли повешенным в лесу на Харьковщине 5 июня 2018 года. Правоохранители уверяли, что тело нашли в лесу без признаков насильственной смерти. Производство открыли по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство". Однако другие активисты убеждены, что самоубийство было инсценировано.
По словам Печончик, правоохранители это намеренно сделали перед праздниками, "чтобы избежать возможных протестов и улучшить показатели и собственное настроение перед праздниками".
"Впрочем, ряд фактов, которые мы собрали во время поездки в Эсхар летом 2018 года, свидетельствуют, что это было ничто иное, как убийство, связанное с общественной деятельностью Николая", – отметила она.
Как подчеркивает активистка, Николай Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".
Николай Бычко
"Там выкладывал сообщения о развитии и жизни поселка. Последнее сообщение Николая было посвящено реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности вывоза отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара". Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия", – говорит Татьяна Печончик.
Также она убеждает, что следователи из Чугуевского райотдела полиции не предприняли необходимых действий для расследования убийства Николая Бычко.
По словам адвоката Романа Лихачева, в течение первого месяца не было проведено практически никаких следственных действий, утеряны важные улики, документы на проведение экспертиз около месяца не отправляли, а процессуальное руководство за расследованием шло формально. В частности, во время следственно-оперативных действий правоохранители даже не сняли веревку с дерева, на котором нашли повешенного парня, они отрезали от нее только кусок, а основное доказательство – верхнюю часть веревки – где могли находиться потожировые и другие следы рук убийц, оставили. Потом веревка исчезла. Кору дерева, на котором нашли повешенного парня, пытались поджечь неизвестные,
– добавляет ативистка.
Кроме того, Татьяна Печончик отметила, что после этого прокуратура Харьковской области признала возбуждение Уголовного процессуального кодекса со стороны следователей во время осмотра места происшествия и заявила о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, правда, отмечает общественный деятель, ключевые доказательства были утрачены навсегда.
"Отдельный вопрос и в отношении компьютера парня, который изъяли без решения суда, хотя сначала адвокат Лихачев настаивал на том, чтобы сделали копию, чтобы в полиции не могли добавить "нужную" информацию суицидального характера. Вызывает вопрос и способ повешения: поставить пенек, с которого якобы повесился Николай, одному человеку невозможно, следы качения его отсутствовали. Сломанный нос якобы во время повешения тоже вызывает вопросы – именно так Николая могли оглушить, чтобы потом повесить", – считает Печончик.
Следовательно, она делает вывод, что объективно расследовать дело о гибели Николая Бычко вряд ли сможет харьковская полиция.
Авария вертолета в России
В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет.
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Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии.
В катастрофе не выжил никто. На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен. Владельцем вертолета был директор тамошнего ТРЦ Peoples Park Сергей Рогов. Именно он, двое его коллег-предпринимателей и пилот погибли в катастрофе.
Авария произошла около 10:00 в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение. Вертолет сгорел почти полностью.
После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".
Запуск новых локомотивов General Electric
В 2019 году "Укрзализныця" планирует запустить на маршруты 30 локомотивов General Electric. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Он отметил, что в 2018 году в Украине было реализовано несколько важных инфраструктурных проектов, в частности, обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.
В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах востока и юга страны. Впереди – дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров,
– отметил глава правительства.
Напомним, в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ПАО "Укрзализныця" на 1 миллиард долларов. Первый ее этап предусматривал поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, а также локализацию определенной части производства в Украине. На втором этапе General Electric должна поставить в течение 7 лет 150-175 тепловозов. 10 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric.
Что такое General Electric?
Это американская многоотраслевая корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производителем многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.
Однако многие активисты убеждены, что соглашение с General Electric подписано по завышенной цене. Так в сентябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать покупку локомотивов General Electric по, вероятно, завышенной цене.
Видео: Зачем тратить миллиард долларов на тепловозы от General Electric (программа 24 канала "Что это было?")