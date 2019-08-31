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      Главные новости 31 августа: визит Зеленского в Польшу и пожар в многоэтажке в Киеве

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      Новости Украины сегодня 31 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 31 августа / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу – уже встретился с Анджеем Дудой и сделал ряд важных заявлений. В Киеве вспыхнула многоэтажка – горели 200 квадратных метров утеплителя. Украина, Польша и США подписали газовое соглашение, чтобы снизить зависимость от России. Такими были главные новости 31 августа.

      Такими были самые важные новости Украины и мира в субботу, 31 августа.

      Зеленский в Польше

      О чем говорили: Дуда и Зеленский сравнили начало Второй мировой с агрессией России в 2014

      Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу накануне 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В рамках своей поездки глава государства встретился с польским лидером Анджеем Дудой. Зеленского встретили с оркестром, почетным караулом и красной дорожкой.

      Как встречали Владимира Зеленского в Польше:

      Зеленський Дуда Польща зустріч фото
      Дуда и Зеленский / Фото пресс-службы Президента Украины

      О чем говорили Зеленский и Дуда

      Украинский и польский лидеры обсудили ряд важных для обеих стран вопросов, в частности – укрепление сотрудничества и совместное противостояние угрозам.

      Санкции против России – Дуда заявил, что санкции против России должны сохраниться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

      "Северный поток-2" – Владимир Зеленский отметил, что здесь Украина и Польша говорят на одном языке. Скандальный российский газопровод глава государства назвал угрозой всей Европе. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".

      Эксгумационные работы – Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

      Мемориал примирения – украинский президент также предложил Анджею Дуде построить на украино-польской границе общий мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые нельзя решить диалогом.

      Видео брифинга Зеленского и Дуды:

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      Газовое сотрудничество между Украиной, Польшей и США

      Украина, Польша и США 31 августа подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Согласно ему, Украина будет получать поставки сжиженного газа через Польшу.

      Перед подписанием меморандума секретарь СНБО Александр Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Во время встречи Данилюк и Перри обсуждали диверсификацию рисков, "продиктованных зависимостью от поставок российского газа как для Украины, так и для Польши".

      Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы,
      – прокомментировал Данилюк.

      Что предусматривает это соглашение?

      Налаживание поставок сжиженного газа через Польшу – один из шагов обеспечения энергетической независимости Украины. Для этого страны планируют построить газопровод, который объединит газотранспортные системы двух стран.

      Так, трехстороннее соглашение предусматривает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использование украинских подземных газовых хранилищ и обустройство газовой инфраструктуры.

      Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский объяснил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году.

      В составе украинской делегации с Зеленским в Польшу также приехали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и председатель украинской таможни Максим Нефедов.

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      Пожар в киевской многоэтажке

      В Киеве на улице 31 Августа вспыхнула многоэтажка. Горели 200 квадратных метров утеплителя на фасаде строительства жилого комплекса "Бережанский" на Оболони. Очевидцы писали, что спасателям трудно было потушить огонь, поскольку здание – высотой более чем в 30 этажей.

      Кроме сгоревшего утеплителя на фасаде здания, в результате пожара были разбиты несколько окон. К счастью, в огне никто не погиб и не пострадал. Однако причину возгорания пожара еще предстоит выяснить.

      Пожежа Київ Оболонь багатоповерхівка
      Пожар на Оболоне / Фото kiev.sq.com.ua

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      Пожежа Київ Оболонь фото
      Пожар на стройке в Киеве​ / Фото kiev.sq.com.ua

      В конце концов, чрезвычайникам удалось потушить пожар. С огнем боролись 6 единиц техники и 25 спасателей Киевского гарнизона. Дом почти сдали в эксплуатацию.

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      Осень на пороге, а лето с чемоданами прощается с нами до следующего года. Однако это не повод откладывать планы о путешествиях на целых 12 месяцев! Почему бы не насладится, например, осенним Парижем?

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      Говорят, в одном из самых посещаемых городов мира – столице Франции – и цены соответствующие. Однако мы знаем, как вернуться оттуда с полным багажом приятных впечатлений и не с пустым кошельком. Все – здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Новости России Новости Киева Газ Новости Польши История Анджей Дуда Пожар Протесты Протесты в Гонконге Северный поток-2
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