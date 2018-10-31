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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Главные новости 31 октября: взрыв в ФСБ в России, безвиз с Катаром и Хэллоуин

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      Главные новости 31 октября в Украине и мире
      Главные новости 31 октября в Украине и мире / 24 Канал

      В здании ФСБ России в городе Архангельске прогремел взрыв. Со 2 ноября украинцы будут ездить без виз в Катар. Очередной инцидент с тортом – теперь в ресторане Киева. Такими были главные новости среды, 31 октября.

      Взрыв в ФСБ в Архангельске

      Утром 31 октября в российском Архангельске в здании ФСБ произошел взрыв, в результате чего по меньшей мере один человек погиб (как впоследствии выяснилось, сам подрывник) и еще трое пострадали (сотрудники ФСБ).

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      Теракт – именно по этой статье Следственный комитет России открыл уголовное производство – совершил 17-летний парень. Он погиб в результате подрыва.

      По версии российских следователей, он пронес взрывное устройство внутрь здания и привел его в действие.

      По данным росСМИ, взрывателем был 17-летний студент Михаил Жлобицкий, который был анархистом.

      вибух теракт ФСБ Архангельськ
      Подозреваемый во взрыве в ФСБ в Архангельске Михаил Жлобицкий

      Впоследствии в сети появились фото с места взрыва. На которых, в частности, можно увидеть самого подрывника и его студенческий билет, выданный на имя Михаила Жлобицкого, студента второго курса Архангельского политехнического техникума.

      В сети появилось видео с последствиями взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске.

      На кадрах видно поврежденные стены, обломки на полу и металлодетектор со следами, похожими на следы от крови.

      Смотрите видео с места взрыва в здании ФСБ в Архангельске:

      Безвиз с Катаром

      Со 2 ноября между Украиной и Государством Катар начинает действовать безвизовый режим.

      Соглашение о безвизе с одной самых богатых стран мира удалось достичь еще в марте.

      31 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время визита в Катар подтвердил, что ко введению безвиза все готово.

      Тортом в лицо в ресторане Киева

      В столичном ресторане Guramma Italiana 31 октября произошел резонансный инцидент – официант бросил торт в лицо посетительнице.

      Видео, на котором видно курьезный инцидент, появилось в соцсетях. Его зафиксировали очевидцы, которые также находились в заведении.

      На кадрах видно, как две женщины кричат ​​на официантов. Один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице.

      Второй официант взял блюдо со стола и бросил его на другую гостю ресторана. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.

      Смотрите видео, как официант бросил торт в лицо посетительнице в ресторане Киева:

      В ресторане прокомментировали досадный случай, отметив "хамство со стороны гостей", а у мальчиков-официантов не выдержали нервы.

      Хэллоуин-2018

      Хэллоуин 2018 празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября.

      В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.

      История Хэллоуина: смотрите видео

      Знаменитости уже порадовали жутким макияжем и курьезными видео.

      А вы празднуете Хэллоуин?

       
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Хэллоуин Новости Киева Катар Безвизовый режим ФСБ Взрыв в Архангельске Взрыв
      Источник: 24 Канал
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