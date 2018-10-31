Главные новости 31 октября: взрыв в ФСБ в России, безвиз с Катаром и Хэллоуин
В здании ФСБ России в городе Архангельске прогремел взрыв. Со 2 ноября украинцы будут ездить без виз в Катар. Очередной инцидент с тортом – теперь в ресторане Киева. Такими были главные новости среды, 31 октября.
Взрыв в ФСБ в Архангельске
Утром 31 октября в российском Архангельске в здании ФСБ произошел взрыв, в результате чего по меньшей мере один человек погиб (как впоследствии выяснилось, сам подрывник) и еще трое пострадали (сотрудники ФСБ).
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Теракт – именно по этой статье Следственный комитет России открыл уголовное производство – совершил 17-летний парень. Он погиб в результате подрыва.
По версии российских следователей, он пронес взрывное устройство внутрь здания и привел его в действие.
По данным росСМИ, взрывателем был 17-летний студент Михаил Жлобицкий, который был анархистом.
Подозреваемый во взрыве в ФСБ в Архангельске Михаил Жлобицкий
Впоследствии в сети появились фото с места взрыва. На которых, в частности, можно увидеть самого подрывника и его студенческий билет, выданный на имя Михаила Жлобицкого, студента второго курса Архангельского политехнического техникума.
В сети появилось видео с последствиями взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске.
На кадрах видно поврежденные стены, обломки на полу и металлодетектор со следами, похожими на следы от крови.
Смотрите видео с места взрыва в здании ФСБ в Архангельске:
Безвиз с Катаром
Со 2 ноября между Украиной и Государством Катар начинает действовать безвизовый режим.
Соглашение о безвизе с одной самых богатых стран мира удалось достичь еще в марте.
31 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время визита в Катар подтвердил, что ко введению безвиза все готово.
Тортом в лицо в ресторане Киева
В столичном ресторане Guramma Italiana 31 октября произошел резонансный инцидент – официант бросил торт в лицо посетительнице.
Видео, на котором видно курьезный инцидент, появилось в соцсетях. Его зафиксировали очевидцы, которые также находились в заведении.
На кадрах видно, как две женщины кричат на официантов. Один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице.
Второй официант взял блюдо со стола и бросил его на другую гостю ресторана. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.
Смотрите видео, как официант бросил торт в лицо посетительнице в ресторане Киева:
В ресторане прокомментировали досадный случай, отметив "хамство со стороны гостей", а у мальчиков-официантов не выдержали нервы.
Хэллоуин-2018
Хэллоуин 2018 празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября.
В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.
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