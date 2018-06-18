Главные события Чемпионата мира по футболу 18 июня

В понедельник, 18 июня, на Чемпионате мира были сыграны три матча. В одном из них команды снова были близки к сенсации. А еще в одной игре победу команде принес гол с пенальти, который был назначен после использования видеоповторов.

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Игровой день открывали сборные Швеции и Южной Кореи. Шведы на этот Мундиаль приехали без Златана Ибрагимовича. В команде решили, что раз Ибра не играл в отборе на ЧМ, то и в самом турнире ему делать нечего. Хотя форвард прибыл на Чемпионат мира. Но за играми наблюдает с трибун стадионов.

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В то время сборная Швеции все пыталась сломить сопротивление сборной Южной Кореи. Получалось так себе. Надежно играл вратарь и защита азиатской команды. До 60 минуты. После того Ким Минву неудачно сыграл на своей штрафной площадке против Клаэссона. Сначала судья никак не отреагировал на это нарушение, уже позже прислушался к советам ассистентов и пересмотрел момент на повторе. И только после того указал на 11-метровый. Его и реализовал Гранквист, принеся победу своей сборной.

Стоит добавить, что это третий пенальти, который на этом Чемпионате мира назначают после использования технологии VAR. До этого впервые это было применено в матче Франция – Австралия, а затем Перу – Дания.

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Продолжили игровой день сборные Бельгии и Панамы. Несмотря на разный класс исполнителей, сборные на этом чемпионате выходят готовые к соперникам. Панама удачно в первом тайме играла против значительно более мощных бельгийцев. Способствовало этому и уверенная игра их голкипера.

Но все изменилось во втором тайме после фантастического гола Дриса Мертенса. Впоследствии бельгийцы дожали соперника, и Ромелу Лукаку забил еще дважды в этом матче.

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Англичане, матчем с Тунисом закрывали пятый игровой день, свой матч начали довольно активно. Выйти вперед им удалось еще в начале – отличился Гарри Кейн. Но вскоре Тунис сравнял счет благодаря голу с пенальти. После этого африканская сборная прочно засела на своей половине поля, несмотря на то, что впереди был еще целый второй тайм. При этом тренеру пришлось еще в первом тайме провести вынужденную замену – травму получил вратарь Муез Хассен.

И когда казалось бы, что игра идет к очередной сенсации на Чемпионате мира, Гарри Кейн забил победный гол. Стоит добавить, что как и в случае с первым взятием ворот, гол был забит после подачи с углового. Только в первом случае Макгвайер бил по воротам, а Кейн добил, а во втором защитник сбросил мяч на дальнюю штангу, где находился форвард.

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В то же время Олег Сенцов продолжает голодовку, которую он объявил еще 14 мая с требованием освободить украинских политзаключенных, незаконно находящихся в российских тюрьмах, а также которые содержатся на территории оккупированного Крыма. Кстати, в центре Москвы иностранным болельщикам раздавали листовки в поддержку Сенцова.

На Донбассе 18 июня, по данным ООС, противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, половина из которых из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Провокации против наших подразделений оккупанты провели вблизи Новотошковского, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Пивденное, Каменка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменным. В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

18 июня 2014 года экипаж украинского танка, который состоял из двух бойцов, подорвал себя вблизи Станицы Луганской, когда попал в окружение боевиков.