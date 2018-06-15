Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 15 июня

Второй игровой день Чемпионата мира по футболу был значительно интереснее на события, в отличие от первого. И не только потому, что в первый день играла только сборная России.

На Чемпионате мира 15 июня было сыграно три матча. Среди них и топ-встреча между сборными Португалии и Испании. Но наиболее неожиданным результатом стало лидерство сборной Ирана в группе B.

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Но перед этим игровой день открывали сборные Египта и Уругвая. Главный вопрос, который всех волновал – сыграет ли "фараон" Мохамед Салах. Не сыграл. При этом в этот день ему исполнилось 26 лет. С этим его и поздравили на трибунах.

Фанаты Салаха на трибунах

Кстати, относительно трибун. Команды играли в Екатеринбурге на наиболее странном стадионе Мундиаля, где сектора за воротами уже за пределами самого стадиона (хорошо, что обошлось без дождя). Стадион вмещает 33 тысячи, однако во время игры в глаза бросались пустые места. Всего на игру не пришло шесть тысяч владельцев билетов. Делом занялись в ФИФА.

Стадион в Екатеринбурге с пустыми местами

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Уругвай же победил в этом матче благодаря единственному голу незадолго до конца матча.

Хименес забил гол в ворота сборной Египта

Гол в конце матча (на четвертой из шести добавленных минут) увидели зрители и в матче между сборными Ирана и Марокко. Последние соперники сборной Украины активно провели матч, но уступили. Все из-за автогола Боусуффа, который срезал мяч в собственные ворота тоже после подачи со штрафного.

Кроме автогола, игра запомнилась довольно жесткой игрой обеих команд.

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Иран и Марокко сыграли в довольно жесткий футбол

Все самое интересное во второй игровой день состоялось в матче сборных Португалии и Испании. Топ-сборные в личной встрече и уже в первой игре должны оспорить, кто из них может занять первое место в группе (пока после первого тура там неожиданно разместилась сборная Ирана).

Зрители увидели шесть голов в матче, хет-трик в исполнении Криштиану Роналду и дубль от Диего Косты, невероятный по красоте гол Начо. Посмотреть было на что.

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Роналду оформил хет-трик в матче против сборной Испании

Пока же в России продолжался второй день Чемпионата мира по футболу, Сенцов продолжает голодовку. Тридцать второй день.

В то время 15 июня, по состоянию на 18:00, по данным Операции объединенных сил, российско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 7 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В 2014 году в этот день после пыток террористами "ЛНР" умер активист Евромайдана Александр Решетнюк.