01:03
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
  • вторник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 15 июня

84 Читати новину українською
Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 15 июня
Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 15 июня

Второй игровой день Чемпионата мира по футболу был значительно интереснее на события, в отличие от первого. И не только потому, что в первый день играла только сборная России.

На Чемпионате мира 15 июня было сыграно три матча. Среди них и топ-встреча между сборными Португалии и Испании. Но наиболее неожиданным результатом стало лидерство сборной Ирана в группе B.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Но перед этим игровой день открывали сборные Египта и Уругвая. Главный вопрос, который всех волновал – сыграет ли "фараон" Мохамед Салах. Не сыграл. При этом в этот день ему исполнилось 26 лет. С этим его и поздравили на трибунах.

Фанаты Салаха на трибунах

Кстати, относительно трибун. Команды играли в Екатеринбурге на наиболее странном стадионе Мундиаля, где сектора за воротами уже за пределами самого стадиона (хорошо, что обошлось без дождя). Стадион вмещает 33 тысячи, однако во время игры в глаза бросались пустые места. Всего на игру не пришло шесть тысяч владельцев билетов. Делом занялись в ФИФА.

Стадион в Екатеринбурге с пустыми местами

Читайте также: Египет – Уругвай: видео гола и моментов матча Чемпионата мира

Уругвай же победил в этом матче благодаря единственному голу незадолго до конца матча.

Хименес забил гол в ворота сборной Египта

Гол в конце матча (на четвертой из шести добавленных минут) увидели зрители и в матче между сборными Ирана и Марокко. Последние соперники сборной Украины активно провели матч, но уступили. Все из-за автогола Боусуффа, который срезал мяч в собственные ворота тоже после подачи со штрафного.

Кроме автогола, игра запомнилась довольно жесткой игрой обеих команд.

Читайте также: Марокко – Иран: видео гола и моментов матча Чемпионата мира

Иран и Марокко сыграли в довольно жесткий футбол

Все самое интересное во второй игровой день состоялось в матче сборных Португалии и Испании. Топ-сборные в личной встрече и уже в первой игре должны оспорить, кто из них может занять первое место в группе (пока после первого тура там неожиданно разместилась сборная Ирана).

Зрители увидели шесть голов в матче, хет-трик в исполнении Криштиану Роналду и дубль от Диего Косты, невероятный по красоте гол Начо. Посмотреть было на что.

Читайте также: Португалия – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Роналду оформил хет-трик в матче против сборной Испании

Пока же в России продолжался второй день Чемпионата мира по футболу, Сенцов продолжает голодовку. Тридцать второй день.

В то время 15 июня, по состоянию на 18:00, по данным Операции объединенных сил, российско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 7 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В 2014 году в этот день после пыток террористами "ЛНР" умер активист Евромайдана Александр Решетнюк.

 

 

 

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук