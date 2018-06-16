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Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 16 июня

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Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 16 июня
Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 16 июня

Третий игровой день на Чемпионате мира отличился не только четырьмя матчами, но и назначением пенальти с помощью системы VAR (видеоповторов) и их нереализации. А также первой сенсацией в итоговом результате.

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Открывали игровой день сборные Франции и Австралии. Несмотря на статус лидера и общую итоговую победу, легкой эта игра для французов ни была. Еще в первом тайме игроки с зеленого континента не реализовали несколько моментов у ворот Уго Льориса. Хотя и французы тоже неоднократно могли забивать в ворота Мэтью Райана.

Все самое интересное произошло во втором тайме. Сначала судья не назначил пенальти за фол на Гризманне, однако впоследствии посмотрел повтор момента и указал на точку. Сам Гризманн и забил. А уже через несколько минут пенальти был назначен в ворота сборной Франции за игру рукой Умтити. Единак ​​четко реализовал удар.

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И все же победила сборная Франции. Погба удался удар над вратарем под перекладину, и мяч залетел за линию ворот, после чего вылетел в поле. Система показала, что мяч полностью пересек белую полосу.

В следующем матче тоже встречались один из претендентов на чемпионство, и дебютант чемпионатов мира – Аргентина и Исландия соответственно. Букмекеры отдавали предпочтение в этом матче сборной Аргентины, и команда была близка к этому. В этой игре тоже был назначен пенальти. Однако Лионель Месси не реализовал его – четко сыграл вратарь Хальдарсон. До этого Серхио Агуэро забил в одной из атак, а вскоре исландцы сумели сравнять счет.

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Стоит отметить, что аргентинцы больше владели мячом (73 на 27), чаще били по воротам (26 против 9), сделали почти в шесть раз больше пасов за игру (640 против 111), но команды сыграли вничью. И поделили очки между собой.

Третий матч в этот день – тоже с участием европейской сборной и команды из Южной Америки – Дании и Перу. Равные по составу "красно-белые" сборные показали довольно атакующий футбол с большим количеством моментов. И в этой игре тоже был назначен пенальти. И тоже арбитру пришлось воспользоваться видеоповтором, когда не зафиксировал фол сначала. Но перуанец Куэва не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

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Единственный гол в матче был забит уже после перерыва. Его автор – Поульсен, который реализовал выход на ворота сборной Перу.

Четвертый матч 16 июня – игра сборных Хорватии и Нигерии. После ничьей Аргентины и Исландии, победитель этой встрече мог возглавить группу D. Это удалось хорватам, которые отличились дважды. Правда первый гол на счету игрока сборной Нигерии Етебо, который срезал мяч в собственные ворота.

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Еще один раз хорватам в этом матче удалось забить с пенальти. В штрафной завалили Манджукича (Трост-Еконг слишком крепко "обнял" его руками в борьбе). Удар с отметки реализовал капитан сборной Хорватии Лука Модрич. Поэтому именно хорваты возглавили квартет.

За это время на Донбассе 16 июня зафиксировано 10 случаев нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, из которых 2 с применением тяжелого вооружения. Обошлось без потерь.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в российской тюрьме, продолжает голодовку. Прошло 33 дня.

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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