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Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 17 июня

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Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 17 июня
Главные события Чемпионата мира по футболу 2018 17 июня

На Чемпионате мира 17 июня было сыграно три матча. Два из них – с участием главных претендентов на победу на Мундиале – сборных Германии и Бразилии. И именно эти две игры закончились сенсациями.

Начинали игровой день сборные Сербии и Коста-Рики. Несмотря на то, что сербы считались явными фаворитами этого матча, у костариканцев нельзя было исключать фактора вратаря Кейлора Наваса. Именно его реакция позволила командам уйти на перерыв при ничейном счете 0:0.

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И все же свои ворота от пропущенного гола Навасу уберечь не удалось. Фантастическим по исполнению удар отличился Александар Коларов. Сербия минимально победила. И возглавила турнирную таблицу группы E.

Самая пока громкая сенсация на Чемпионате мира – поражение сборной Германии в дебютном матче. Такого с "бундестим" не было с 1986 года, когда они в первом матче проиграли сборной Дании 2:0. Тогда они дошли до финала Чемпионата мира, где проиграли аргентинцам 3:2. Сам же чемпионат проходил в Мексике.

Мексиканцы в этом матче отдали инициативу соперникам и выстроили игру на контратаках. И довольно удачно выстроили, ведь им неоднократно удавались опасные контрвыпады. Одна из таких атак и принесла команде успех, когда Чичарито отдал пас на Лосано, который в штрафной разобрался с Озилом и пробил мимо Нойера.

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В столице Мексики после этого гола было зафиксировано землетрясение. Искусственное.

Единственного гола мексиканцам хватило для победы.

Зато одного гола на матч не хватило бразильцам. Играть им пришлось против неуступчивых швейцарцев. Те тоже решили сыграть вторым номером и на контратаках. Хчоа пропустили первые. Коутиньо удался его уже фирменный удар из-за пределов штрафной под дальнюю штангу.

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Ответили на это швейцарцы уже после перерыва. Гол на счету Цубера. Он мощно пробил головой после подачи от углового флажка. Единственное замечание – возможный фол в этом моменте, когда швейцарец толкнул в спину Миранду. Однако судья фол не заметил, гол засчитал. Теперь все официально. Бразилия и Швейцария сыграли в ничью. Как уже в свое время это было на Чемпионате мира в 1950 году. Правда, тогда был зафиксирован 2:2.

Поэтому пока из всех крупнейших претендентов на чемпионство лучше всего стартовала сборная Франции, которая в не менее тяжелом матче победила Австралию. Аргентина, Бразилия, Испания и Португалия сыграли в ничью (последние – в очной встрече), а Германия вообще проиграла.

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В то же время 17 июня 2018 года в российской тюрьме продолжает голодовку незаконно осужден украинский режиссер Олег Сенцов. Для него это был 34-й день голодовки, которую он объявил 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

В течение текущих суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.

Объединенные силы на провокации врага не отвечали. За текущие сутки потерь не зафиксировано.

В этот день четыре года назад – 17 июня 2014 года произошло нападение на колонну ВСУ под Металлистом. По меньшей мере 16 погибших бойцов 128-й, 80-й бригад и батальона "Айдар".

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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