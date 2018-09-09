Главные тренды 2018 году на рынке Android-смартфонов
AnTuTu опубликовал интересную статистику, которая касается устройств, которые появились в бенчмарке. Опубликованные данные не отражают в полной мере рынок Android-устройств, однако создают определенную картину того, что именно используют энтузиасты смартфонов.
Об этом сообщает GSMArena.
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Дисплеи и процессоры современных Android-смартфонов
Самое популярное разрешение экрана современного смартфона – 1080p. В 24,37% телефонов – панели Full HD с соотношением сторон 16: 9, 17,19% – экраны FHD +. Еще 16,09% дисплеев современных смартфонов характеризуются разрешением 1080 x 2248 и 1080 x 2280 пикселей.
Самая популярная разрешающая способность дисплея на Android-смартфонах
73,5% Android-смартфонов, которые появились в бенчмарке AnTuTu, оснащенные чипами с 8-ядерными центральными процессорами и еще 21,9% базируются на 4-ядерных процессорах.
Статистика процессоров Android-смартфонов
Оперативная и встроенная память современных Android-смартфонов
36,51% смартфонов оснащены 6 ГБ оперативной памяти. Второе место у смартфонов с 4 ГБ оперативной памяти (31,70%). Третью позицию рейтинга занимают умные телефоны с 3 ГБ оперативки.
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Интересно отметить, что устройства с 8 ГБ оперативной памяти уже настолько же популярны, как и смартфоны с 2 гигабайтами оперативной памяти. Поскольку чипы памяти дешевеют, то даже много смартфонов среднего класса укомплектованы 4 или 6 ГБ оперативной памяти.
Статистика оперативной памяти Android-смартфонов
У 41,13% умных телефонов нашел себе применение 64-гигабайтный встроенный накопитель. Второе место у смартфонов с 128 ГБ встроенного хранилища, но они все же популярнее смартфонов с 32 ГБ флеш-памяти.
Объем внутреннего хранилища на Android-смартфонах
Операционная система современных Android-смартфонов
61,4% смартфонов работают под управлением Android Oreo, на втором месте – версия Nougat.
Самая популярная версия Android
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