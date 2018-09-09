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Главные тренды 2018 году на рынке Android-смартфонов

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Самые популярные Android-смартфоны 2018
Самые популярные Android-смартфоны 2018 / Фото из свободных источников

AnTuTu опубликовал интересную статистику, которая касается устройств, которые появились в бенчмарке. Опубликованные данные не отражают в полной мере рынок Android-устройств, однако создают определенную картину того, что именно используют энтузиасты смартфонов.

Об этом сообщает GSMArena.

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Дисплеи и процессоры современных Android-смартфонов

Самое популярное разрешение экрана современного смартфона – 1080p. В 24,37% телефонов – панели Full HD с соотношением сторон 16: 9, 17,19% – экраны FHD +. Еще 16,09% дисплеев современных смартфонов характеризуются разрешением 1080 x 2248 и 1080 x 2280 пикселей.

Найпопулярніша роздільна здатність дисплея на Android-смартфонахСамая популярная разрешающая способность дисплея на Android-смартфонах

73,5% Android-смартфонов, которые появились в бенчмарке AnTuTu, оснащенные чипами с 8-ядерными центральными процессорами и еще 21,9% базируются на 4-ядерных процессорах.

Статистика процесорів Android-смартфонівСтатистика процессоров Android-смартфонов

Оперативная и встроенная память современных Android-смартфонов

36,51% смартфонов оснащены 6 ГБ оперативной памяти. Второе место у смартфонов с 4 ГБ оперативной памяти (31,70%). Третью позицию рейтинга занимают умные телефоны с 3 ГБ оперативки.

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Интересно отметить, что устройства с 8 ГБ оперативной памяти уже настолько же популярны, как и смартфоны с 2 гигабайтами оперативной памяти. Поскольку чипы памяти дешевеют, то даже много смартфонов среднего класса укомплектованы 4 или 6 ГБ оперативной памяти.

Статистика оперативної пам'яті Android-смартфонівСтатистика оперативной памяти Android-смартфонов

У 41,13% умных телефонов нашел себе применение 64-гигабайтный встроенный накопитель. Второе место у смартфонов с 128 ГБ встроенного хранилища, но они все же популярнее смартфонов с 32 ГБ флеш-памяти.

Об'єм внутрішнього сховища на Android-смартфонахОбъем внутреннего хранилища на Android-смартфонах

Операционная система современных Android-смартфонов

61,4% смартфонов работают под управлением Android Oreo, на втором месте – версия Nougat.

Найпопулярніша версія AndroidСамая популярная версия Android

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Теги: Android Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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