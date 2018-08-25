Главные проблемы контрольной власти в Украине

В современных цивилизованных государствах существует еще одна, четвертая ветвь государственной власти. Это – контрольная власть.

В Украине эта ветвь государственной власти пока не получила законченного оформления на уровне Конституции или закона. Но отдельные ее институты уже созданы и функционируют: Счетная палата, Высшая рада благочестия, Высшая рада юстиции, Уполномоченный по правам человека Верховной Рады.

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Оформление контрольной власти является закономерным итогом развития демократического государства. В условиях демократии, народ, делегировав часть своей власти законодательным, исполнительным и судебным органам, сохраняет свое право суверена осуществлять контроль за тем, как институты и представители этих ветвей власти используют свои полномочия, на сколько они эффективны и в какой мере они реализуют и защищают интересы суверена, то есть народа, в целом, и каждого его представителя, в отдельности. Первым шагом в обеспечении этого контроля были механизмы "сдержек и противовесов". При всей важности таких механизмов, они не могут справиться с задачей в полном объеме.

Первое. Все эти органы, в той или иной мере встроены в традиционные ветви власти и зависимы от них. В Украине нет правовых, экономических и организационных гарантий независимости органов контрольной власти.

Второе. Отсутствует единый независимый орган координации деятельности и формирования органов контрольной власти. Формирование их персонального состава президентом, парламентом или даже Радой благочестия, лишает их значительной части независимости и формирует в их деятельности определенные стереотипы. В тоже время, законодательство Польши, Израиля, Швеции, Дании, предусматривает, что в орган контрольной власти не может попасть лицо, которое само (или его родственники) находится на государственной службе (или находилось на ней не ранее 3 лет назад) или занимает менеджерскую должность в международной или крупной корпорации. Единственным проектом политических сил, направленных на решение этой задачи, является проект создания Рады самоуправления, предложенный Юлией Тимошенко.

Третье. Все указанные органы в нашей стране являются персонализированными. Мировой же тенденцией эксперты признают формирование этих органов в качестве коллегиальных. В качестве примеров, можно привести Коллегию народной правозащиты (Австрия), Комиссию по расследованию злоупотреблений администрации (Непал), Парламентскую комиссию по правам человека (Латвия).

Четвертое. Для обеспечения высокой степени защищенности прав и свобод человека, эффективного пресечения попыток узурпации власти, явно недостаточно существование единственной должности Уполномоченного по правам человека. Мировой опыт показывает, что, как минимум, должны быть введены должности Уполномоченного по защите прав детей, несовершеннолетних и семьи; Уполномоченного по защите прав потребителей; Уполномоченного по правам военнослужащих и делам армии; Уполномоченного по делам беженцев и временно переселенных лиц; Уполномоченного по защите прав бизнеса и вопросам тендеров; Уполномоченного по правам национальностей и религиозных общин, языковым вопросам.

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Далека от совершенства и избранная Украиной парламентская модель должности Уполномоченного по правам человека. Парламентские омбудсмены считаются классическим типом омбудсмена. Эта должность возникла в результате борьбы парламента (особенно, английского, французского и датского) за права и свободы человека, провозглашенные конституцией, но систематически нарушаемые исполнительной властью. В современных же условиях, парламентская модель считается уже ограниченной, поскольку основные нарушения прав человека встречаются при взаимодействии граждан с органами судебной системы, а также с бизнесом и при непосредственном взаимодействии друг с другом. Это требует того, чтобы должность омбудсмена была вне традиционных трех ветвей власти.

Пятое. Эффективность действия органов контрольной власти непосредственно зависит от оперативности принимаемых ими решений и их доступности для обращения граждан. Сейчас, в Украине существующие органы контрольной власти представлены только общегосударственными структурами. Например, в Финляндии, вплоть до уровня общин действуют уполномоченные по вопросам юстиции, равенства прав мужчин и женщин, защите прав потребителей и контроля за конкуренцией. Примером образования должностей региональных уполномоченных является и Италия. В соответствии с областными законами №8 и №17от 1974 года, введен пост общественного защитника в Тоскане и Ликурии, а согласно Закону об устройстве местной автономии 1990 года, вообще, в каждой политико-территориальной единицы обязательно вводится институт омбудсмена – общественного защитника. В США службы омбудсмена сформированы в штатах, городах и даже в отдельных учреждениях – в больницах, школах, университетах. В современных украинских условиях добиться этого, при существующей модели их организации, невозможно.

В деятельности украинских органов контрольной власти существует и множество других, более специальных проблем и задач. Решение всех их требует структуризации самой контрольной власти, придания ей соответствующего конституционного статуса (в виде отдельной главы Конституции Украины) и создания общенационального единого органа их формирования и координации деятельности. Причем, на мой взгляд, все органы контрольной власти должны быть абсолютно доступны для представителей гражданского общества, в их работе должен иметь возможность принять участие любой украинец. Я убеждена, только в таком случае они станут эффективным органом суверенна, единственного носителя всей полноты власти, – украинского народа.

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