Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку

В совке людей настраивали против Америки и учили народ ненавидеть эту страну. Сегодняшние совки занимаются примерно тем же самым – за исключением лишь того, что сами держат капиталы, покупают недвижимость и учат детей в Америке – при этом рассказывая народу сказки о "злых америкосах".

Наверное, самым ярким антиамериканским фильмом последних десятилетий стал пропагандистский фильм "Брат-2", в котором "наш данила" разбирается с пиндосами в самом их логове.

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На самом деле началось это не вчера, а еще в совке. Короткое время в начале 1990-х готов в России издавали журнал "Ридер Дайджест", показывали передачи вроде "Америка с Михаилом Таратуттой" и в целом показывали бывшим совкам, что Америка – обычная страна и живут в ней обычные люди, но позже, с ростом "духовности" и "поднятия с колен" все это свернули и начали снова внушать народу мысль о том, что их главный враг живет за океаном – точно так же, как это было в СССР.

Почему в СССР не любили Америку?

Для начала давайте разберемся – а почему, собственно, в совке так сильно не любили США? Ответ на этот вопрос достаточно простой – США представляли собой такую же большую страну, как и СССР, населенную большим количеством разных народов и имеющую федеративное устройство, но при этом построенную на совершенно других принципах.

В отличие от совка, который рассказывал о каком-то там "здоровом коллективе", главным в США всегда была личность и ее права. Кроме того, само федеративное устройство государства США было реальным, а не фиктивным – каждый Штат имел собственного (выбранного народом) губернатора, собственные нюансы в законодательстве (учитывающие местные обычаи) и имел абсолютно равные права с другими штатами – к примеру, в США в принципе не мог появиться лозунг "Хватит кормить Нью-Йорк!" (наподобие "Хватить кормить Москву"). Государство в США обеспечивало лишь функции безопасности и контроля за соблюдением законов – и имело практический смысл как государство в принципе – как место, где человек может реализоваться в жизни наиболее полно.

Фактически, США представляли собой реальный пример государства-федерации – по сравнению с которым нищий и убогий СССР выглядел кривой карикатурой, и сравнивая их напрямую – всем становилось это очевидно. Кроме того, в XVIII веке США освободились от владычества Англии и стали действительно независимой страной, которая забоится о своих гражданах – фактически, это был пример реальной революции и освобождения, в сравнении с которым переворот 1917 года выглядел убогой, жалкой и страшной пародией – так как сделал реальную жизнь людей еще хуже и беднее, чем она была до 1917 года.

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Помимо этого, США всегда занимали активную позицию на мировой арене и четко говорили, что не будут терпеть рядом с собой демагогов, пи**оболов, тиранов и узурпаторов – и совки у власти в СССР справедливо принимали это на собственный счет и начинали активно вооружаться.

Словом, США раздражали совков точно так же, как успешный, богатый и улыбчивый сосед раздражает нищих, голодных и злых соседов по подъезду – они вскрикивают "а зато он у нас керосин на кухне ворует!" – приписывая тому собственные недостатки и думая о том, как бы еще ему нагадить – выкрикивая громкие угрозы и собирая для решающего сражения с успешным соседом всех окрестных алкоголиков.

Как именно учили ненавидеть Америку

Как и прочие столпы советского менталитета, вроде иррациональной любви к мертвому но вечно живому Ленину и культу хлеба, ненависть к США прививалась с самого детства – причем в СССР это называлось "патриотизмом" – советский "патриотизм" был по сути квинтессенцией ненависти и был немыслим без объекта приложения этой ненависти.

В детстких садах и школах детям рассказывали о том, как плохо и бедно живут трудящиеся в США и о том, как там сильно ненавидят негров – выдавая за текущее положение вещей статистику из XIX века или вовсе придумывая из головы собственные цифры – а кто проверит-то? Гимнюк Сергей Михалков, который чутко держал нос по ветру сталинских репрессий, и в своих стихах то "клеймил шпионов", то прославлял рабский труд детей – разразился стихотворным памфлетом "Хижина дяди Тома" – о том, как девочка на спектакле вышла и дала копеечку для выкупа черного раба. Заканчивалось стихотворение строками

"И воцарилась тишина,

Согретая дыханьем зала,

И вся советская страна

За этой девочкой стояла".

Это типичный пример советского двоемыслия – в пятидесятые годы, когда было написано стихотворение, в СССР еще существовали концлагеря ГУЛАГа, где было не просто рабство – а рабство для смерти – людей туда отправляли для того, чтобы они там умерли. Про это все совковые "журналисты" и записные пропагандисты молчали, но при этом напдалали на США, выдавая события пьесы столетней давности ("Хижина" была написана в 1852 году) за современные реали жизни в США – мол посмотрите, как они там загнивают!

В более позднем возрасте от людей тоже не отставали – в журналах и газетах обязательно была колонка в стиле "а что у них", где обязательно рассказывали о коварных планах американских империалистов захватить СССР и отобрать у трудящихся их бесплатные хрущевки с коврами и сервантами, а также занимались поисками и искоренением "американизмов" в текущей советсткой жизни – вроде желания жить в нормальной квартире и одеваться в нормальную одежду.

Примерно тем же самым занимались и многочисленные гадкие совковые передачи вроде "Международной панорамы", где два или три эксперта часами пережевывали жизнь в Америке и приходили к безусловному и однозначному выводу, что Америка вот-вот развалится (на самом деле развалился в итоге СССР).

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Самый важный момент в этом всем – в СССР никогда не сравнивали напрямую уровень жизни американского и советского рабочего – так как это сразу же вывело бы советское пи**обольство на чистую воду. Для того, чтобы на сравнивать уровень жизни напрямую, начинали выдумывать всякие псевдокатегории, вроде количества листов прокатной стали на душу населения, или количества намолоченного зерна в отдельно взятом колхозе – подводя под выводы, что уж вот тут-то мы точно США превосходим, вот он в чем залог победы над пиндосами. Никак совки не раскрывали и тему, почему из совка люди стремятся убежать и нужны выездные визы, а в США наоброт все хотят приехать – тут советское пи**обольство было бессильно, и пропагандисты делали вид, что этой темы не существует вообще.

Подводя итог этому разделу, надо сказать следующее – на советскую пропаганду обычно велись самые глупые, а умные относились к ней со снисходительным сарказмом. Как итог – после развала совка умные организовали собственный бизнес и стали жить намного лучше, чем при совке, а глупые так и остались глупыми.

Памяти неблагодарных. Эхо сталинизма

В последнем разделе нужно еще сказать про две важные вещи. Несмотря на все гадости, которые в СССР говорили, писали и думали про Америку – эта страна только за последние 120 лет четырежды спасала Россию от голода, в буквальном смысле слова сохранив жизни миллионам ее граждан. Наверное, ни одна страна не помогала России и СССР столько, сколько это сделала Америка – и заслужила этим лишь черную неблагодарность совков.

А второй момент касается, собственно, начала антиамериканской пропаганды – активной фазой ее начала можно считать сталинский план от 01.03.1949 года, в котром говорилось о мерах, которые нужно предпринять в плане пропаганды против США – "организовать в известных газетах систематическое печатание материалов, "разоблачающих агрессивные планы американских империалистов", показать "лживость буржуазной демократии", "маразм нравов Америки и ее буржуазной культуры". Особый акцент предлагалось сделать так же на темах "Вырождение культуры в США", "Низкий уровень здравоохранения в США", "Кризис просвещения в США", "Наука на службе американских монополий", "Разложение киноискусства США", "Преступность в США" и "Продажная американская печать".

Если вы хорошо посмотрите вокруг – то увидите, что эта сталинская инструкция реализуется до сих пор, лишь на короткое время в начале девяностых годов она была приостановлена, но потом заработала снова...

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