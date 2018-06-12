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Главный "по этике" в прокуратуре Киева, который увольняет за пьяную езду, сам попал в алко-переп

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Расследование "Честь. Закон. Бурбон"
Расследование "Честь. Закон. Бурбон" / bihus.info

В начале 2018 года полиция составила админпротокол на председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковского за нетрезвую езду. В дальнейшем Грушковский не получил никакого наказания. А благодаря протоколу патрульных выяснилось, что за год работы новой комиссии ее председатель начал пользоваться новой иномаркой и перебрался с окраины Киева в центр.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В марте 2018 года полиция остановила руководителя КДКП Виталия Грушковского на дороге под Винницей. В протоколе патрульный указал, что председатель комиссии управлял автомобилем пьяным. Грушковский отрицал это, однако пройти освидетельствование на месте отказался. Зато позже сделал это самостоятельно, без присутствия полицейских, и получил справку из больницы о трезвости.

Суд принял это во внимание и оправдал прокурора, хотя такая медицинская справка, составленная при отсутствии полиции, по законодательству, является недействительной. Сам суд, где состоялось рассмотрение дела, избранный при странных обстоятельствах. В протоколе патрульный отметил, что дело будет слушаться в Винницком городском суде. Однако, в последний момент его передали в Калиновский районный суд якобы из-за проживания Грушковского в Калиновке.


Председатель КДКП Виталий Грушковский

Председатель КДКП работает в Киеве, где, по данным декларации 2017 года, арендовал квартиру на Дарнице. Никакого имущества в Калиновке Грушковский ранее не декларировал. Журналисту программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" председатель КДКП объяснил это так: "Я арендовал там (в Калиновке – 24 канал) дом в этом году".

А вот патрульным, которые его остановили, Грушковский указал киевский адрес: дом в центре, на улице Коновальца. Такого помещения тоже нет в его декларации за 2017 год. Как оказалось, у председателя КДКП появилось новое жилье и в столице, а в квартире на Дарнице он больше не живет: "Я там проживал еще в том году".


Председатель КДКП в протоколе указал киевский адрес

Кроме этого, Грушковский начал ездить на новой Toyota Camry. Машина приобретена в начале 2018-го и записана на Наталью Онипко. Грушковский назвал ее своей родственницей. Женщина, по словам прокурора, предоставила ему иномарку в бесплатное пользование. На этом автомобиле остановили патрульные и руководителя КДКП, после чего составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Позже журналисты зафиксировали этот автомобиль с Грушковским в Киеве, под зданием квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, где работает прокурор.

Комиссия во главе с Грушковским за год работы уволила шесть прокуроров за нетрезвое вождение, трем запретила повышение, а одному выписала выговор.

Полный выпуск расследование "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Расследования
Источник: 24 Канал
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