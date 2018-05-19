Главный пропагандист Кремля предложил обменять Сенцова и Сущенко на редактора "РИА Новости"

Один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев считает, что ради освобождения арестованного в Украине редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, можно освободить политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова.

Об этом он высказался на протестной акции у посольства Украины в Москве, сообщают в российской редакции "Риа Новости".

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Я думаю, что все средства хороши сейчас и Кирилл должен быть на свободе. Сущенко, Сенцов – это люди, которые сидят за терроризм и подрывную деятельность, Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, сознательно,

– высказался Киселев.

Несмотря на "неравноценный обмен", российский пропагандист считает, что Вышинский должно быть на свободе.

Пользователи соцсетей сразу высмеяли такие слова Киселева.

"Что и требовалось доказать. Россияне сразу становятся покладистыми, когда с ними начинают работать их же собственными методами", – пишут люди.