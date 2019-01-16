Главный тренер "Александрии" назвал грандиозные планы клуба на 2019 год

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о поставленных задачах и мечтах его клуба.

Стоит отметить, что подопечные Шарана вовсе не выбыли из серебряной гонки – отставание от киевского "Динамо" составляет лишь два балла.

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Для нас очень важно играть в Лиге Европы. Хочется, чтобы в этом году смогли напрямую попасть в групповой турнир. Это мечта всего тренерского штаба, игроков и президента. Несмотря на достаточно солидный отрыв от конкурентов, понимаем, что нам будет достаточно сложно весной. Вся борьба еще впереди. Если пройдем решающий этап без травм и финансовая поддержка будет на должном уровне (особенно в плане премиальных, ведь по зарплатам не можем конкурировать с нашими соперниками), тогда все у нас будет хорошо,

– цитирует Владимира Шарана SportArena.

После 18 туров УПЛ "Александрия" занимает третью строчку в турнирной таблице, опережая луганскую "Зарю" на восемь очков.

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