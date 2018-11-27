Главный тренер клуба УПЛ отказался пройти детектор лжи вместе с футболистами
Главный тренер "Арсенала-Киев" Вячеслав Грозный отказался пройти проверку на детекторе лжи.
Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас в Twitter.
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Проверку детектором лжи в течение двух дней прошли все игроки "Арсенала". А вот Вячеслав Грозный отказался. Вчера – потому что спал всего 2 часа и, мол, не готов. А сегодня – потому что заболел. Поэтому и не вышел на тренировку. Здоровье Викторовичу! Вы нужны как нашему футболу, так и следствию,
– написал Бурбас.
При этом все футболисты "Арсенал-Киев" проверку в течение последних двух дней прошли.
Команда Вячеслава Грозного, который возглавил "Арсенал" в начале октября, занимает последнее место в чемпионате Украины, имея в активе 7 очков после 16 туров.
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