Главный тренер клуба УПЛ отказался пройти детектор лжи вместе с футболистами

Главный тренер "Арсенала-Киев" Вячеслав Грозный отказался пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас в Twitter.

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Проверку детектором лжи в течение двух дней прошли все игроки "Арсенала". А вот Вячеслав Грозный отказался. Вчера – потому что спал всего 2 часа и, мол, не готов. А сегодня – потому что заболел. Поэтому и не вышел на тренировку. Здоровье Викторовичу! Вы нужны как нашему футболу, так и следствию,

– написал Бурбас.

Перевірку детектором протягом 2 днів пройшли всі гравці Арсеналу. А от В’ячеслав Грозний відмовився. Вчора - бо спав лише 2 години і, мовляв, не готовий. А сьогодні - бо захворів.. тому і не вийшов на тренування. Здоров`я Вікторовичу! Ви потрібні як нашому футболу, так і слідству — Igor Burbas (@iburbas) 27 ноября 2018 г.

При этом все футболисты "Арсенал-Киев" проверку в течение последних двух дней прошли.

Команда Вячеслава Грозного, который возглавил "Арсенал" в начале октября, занимает последнее место в чемпионате Украины, имея в активе 7 очков после 16 туров.

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