10:35
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Главный тренер "Ризеспора" настаивает на подписании украинца Селезнева

      14 Читати новину українською
      Евгений Селезнев пользуется спросом в Турции
      Евгений Селезнев пользуется спросом в Турции

      33-летний украинский нападающий "Акхисарспора" Евгений Селезнев вскоре покинет свою команду.

      Турецкий "Ризеспор" продолжает интересоваться форвардом Евгением Селезневым, сообщает Fanatik.

      Читайте также: "Галатасарай" уже напечатал футболки с фамилией Селезнева, – агент украинца

      Форварды Александр Гладкий и ведати Мурик не оправдали ожиданий результативности в первой половине сезона. Сейчас "Ризеспор" хочет подписать нового нападающего, главного тренера Окана Бурука интересует лишь Евгений Селезнев.

      Именно под руководством Окана Бурука "Ризеспор" завоевал Кубок Турции прошлого сезона и у наставника очень хорошие отношения с украинским нападающим.

      Напомним, турецкий клуб "Галатасарай" договорился о трансфере нападающего турецкого "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Скандальный экс-регионал Герега может стать владельцем львовских "Карпат"
       10 сентября , 13:34
      Защитник "Карпат": В Словении показали по телевизору войну в Украине и началась паника
       27 октября 2014 , 14:54
      Кубок Америки: Месси создает 6 голов, но не забивает - Аргентина в финале (ВИДЕО)
       1 июля 2015 , 09:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук