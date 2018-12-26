Главный тренер "Ризеспора" настаивает на подписании украинца Селезнева
33-летний украинский нападающий "Акхисарспора" Евгений Селезнев вскоре покинет свою команду.
Турецкий "Ризеспор" продолжает интересоваться форвардом Евгением Селезневым, сообщает Fanatik.
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Форварды Александр Гладкий и ведати Мурик не оправдали ожиданий результативности в первой половине сезона. Сейчас "Ризеспор" хочет подписать нового нападающего, главного тренера Окана Бурука интересует лишь Евгений Селезнев.
Именно под руководством Окана Бурука "Ризеспор" завоевал Кубок Турции прошлого сезона и у наставника очень хорошие отношения с украинским нападающим.
Напомним, турецкий клуб "Галатасарай" договорился о трансфере нападающего турецкого "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева.
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