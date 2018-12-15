Главный тренер сборной Украины по футболу покинет свой пост, – СМИ

Нынешний главный тренер сборной Украины U-21 по футболу Александр Головко покинет занимаемую им должность.

По информации SportArena, в ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.

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В то же время, руководство Федерации футбола Украины занято поисками нового тренера молодежной сборной. Ожидается, что его представят 28 декабря.

Напомним, что Александр Головко работал со сборной Украины U-21 с 2015 года, прежде занимая должность тренера юношеских сборных разных возрастов с 2006 года. Его соглашение с ФФУ было рассчитано до лета следующего года. Под руководством Головко молодежная команда "сине-желтых" заняла 3 место в отборе на Евро-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

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