21:24
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, сегодня
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Главный тренер сборной Украины по футболу покинет свой пост, – СМИ

      384 Читати новину українською
      Александр Головко покинет сборную Украины U-21
      Александр Головко покинет сборную Украины U-21

      Нынешний главный тренер сборной Украины U-21 по футболу Александр Головко покинет занимаемую им должность.

      По информации SportArena, в ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.

      Читайте также: Сепаратизм, коррупция и предательство: какими были футбольные скандалы в 2018 году

      В то же время, руководство Федерации футбола Украины занято поисками нового тренера молодежной сборной. Ожидается, что его представят 28 декабря.

      Напомним, что Александр Головко работал со сборной Украины U-21 с 2015 года, прежде занимая должность тренера юношеских сборных разных возрастов с 2006 года. Его соглашение с ФФУ было рассчитано до лета следующего года. Под руководством Головко молодежная команда "сине-желтых" заняла 3 место в отборе на Евро-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      сегодня , 18:49 Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      1014
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2104
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сегодня , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 608
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4229
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 10:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 1058
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Лоренсо хочет выступить на гонках в США со сломанной ключицей
       17 июля 2013 , 11:34
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Фанаты "Барселоны" поддержали Украину. ВИДЕО
       14 марта 2014 , 16:10
      Официально: Матч "Металлист" - "Черноморец" отменили из-за угрозы теракта и массовых беспорядков
       20 ноября 2014 , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук