Главный тренер "Шахтера" трогательно поблагодарил "Динамо" за возможность сыграть в Киеве

На предматчевой пресс-конференции накануне игры с "Лионом" в Киеве главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о роли киевского "Динамо" в переносе игры.

В частности Фонсека выразил благодарность "Динамо" и президенту киевлян Игорю Суркису за содействие в переносе игры на НСК "Олимпийский".

Читайте также: Имеет ли шанс "Шахтер" победить "Лион" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов: прогноз букмекеров

Говорю большое и искреннее спасибо "Динамо" и президенту киевского клуба. Я тронут до глубины своего сердца. Знаю, что президент "Динамо" первым поднял руку и сказал, что поможет здесь сыграть. Думаю, этим мы показываем величие украинского народа. Демонстрируем, что футбол – это место для мира,

– сказал Фонсека.

24 канал писал, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 22:00.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24