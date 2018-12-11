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      Главный тренер "Шахтера" трогательно поблагодарил "Динамо" за возможность сыграть в Киеве

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      Паулу Фонсека поблагодарил руководство "Динамо"
      Паулу Фонсека поблагодарил руководство "Динамо"

      На предматчевой пресс-конференции накануне игры с "Лионом" в Киеве главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о роли киевского "Динамо" в переносе игры.

      В частности Фонсека выразил благодарность "Динамо" и президенту киевлян Игорю Суркису за содействие в переносе игры на НСК "Олимпийский".

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      Говорю большое и искреннее спасибо "Динамо" и президенту киевского клуба. Я тронут до глубины своего сердца. Знаю, что президент "Динамо" первым поднял руку и сказал, что поможет здесь сыграть. Думаю, этим мы показываем величие украинского народа. Демонстрируем, что футбол – это место для мира,
      – сказал Фонсека.

      24 канал писал, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов.

      Напомним, матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 22:00.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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