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      Главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал россиянин

      48 Читати новину українською
      Главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал россиянин
      Главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал россиянин / Р-Спорт - РИА Новости

      Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назначил главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе гражданина России Сергея Андреева.

      Вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян сообщил, что специалист уже 27 лет находится без постоянной тренерской практики, пишет УНИАН.

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      Радикальная смена тренерского штаба сборных Украины по греко-римской и свободной борьбе за полтора года до Олимпийских игр грозит полным провалом украинских спортсменов на главных соревнованиях 4-летия в Токио в 2020 году, также заявил Геворкян.

      По его словам, впервые за всю историю выступлений на летних Играх Украина может оказаться без медалей в спортивной и греко-римской борьбе.

      В Facebook ситуацию также прокомментировал и серебряный призер Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, который считает, что это рискованное решение.

      "Я лично считаю, что это категорически неправильный подход! Я ни в коем случае ничего не имею против Сергея Андреева. Я вообще его видел всего пару раз в своей жизни и с этим человеком не знаком", – написал спортсмен.

       

       

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      Теги: Спорт вольная борьба
      Источник: 24 Канал
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