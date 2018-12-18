Главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал россиянин

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назначил главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе гражданина России Сергея Андреева.

Вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян сообщил, что специалист уже 27 лет находится без постоянной тренерской практики, пишет УНИАН.

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Радикальная смена тренерского штаба сборных Украины по греко-римской и свободной борьбе за полтора года до Олимпийских игр грозит полным провалом украинских спортсменов на главных соревнованиях 4-летия в Токио в 2020 году, также заявил Геворкян.

По его словам, впервые за всю историю выступлений на летних Играх Украина может оказаться без медалей в спортивной и греко-римской борьбе.

В Facebook ситуацию также прокомментировал и серебряный призер Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, который считает, что это рискованное решение.

"Я лично считаю, что это категорически неправильный подход! Я ни в коем случае ничего не имею против Сергея Андреева. Я вообще его видел всего пару раз в своей жизни и с этим человеком не знаком", – написал спортсмен.

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