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      Главными реформаторами в стране украинцы считают президента Зеленского и правительство: опрос

      10 Читати новину українською
      Опрос / 5.ua

      Большинство украинцев назвали президента Владимира Зеленского главным двигателем реформ в стране, на втором месте – правительство Гончарука.

      Люди также уверены, что положительные изменения в стране, в основном, тормозят олигархи и чиновники.

      Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, обнародованные в среду, 29 января.

      В рамках социсследования респондентам нужно было ответить на вопрос: "Двигатель или тормоз реформ?". И разделить на 2 категории предлагаемые варианты. К каждой категории разрешалось определить не более 5 вариантов.

      В итоге, 50,9% респондентов ответили, что больше всего реформам в Украине препятствуют олигархи, 43,1% назвали чиновников и 22,2% – парламентскую фракцию "Европейская солидарность".

      В то же время, президента Владимира Зеленского в качестве двигателя выбрали 60,1% опрошенных. 37% считают таким правительство, а 29,7% – фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

      Исследование проводилось 6-11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, среди 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Напомним, 28 января Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Хосеп Боррель и Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметили высокий темп реформ в Украине, достигнутый правительством Гончарука за 5 месяцев работы.

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      Теги: Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Алексей Гончарук
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