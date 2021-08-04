В "Слуге народа" поддержали решение единогласно. Такую информацию издание опубликовало, ссылаясь на собственные источники во фракции. В то же время официальные источники этого еще не подтвердили.

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По данным СМИ, самого Товмасяна на заседании не было. Его исключили из фракции через час после вручения подозрения НАБУ.

Как сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Роман Семенуха, внеочередное заседание фракции стартовало 4 августа в 16:00. Рассмотрели вопрос исключения председателя облсовета из фракции. Планируется также созвать внеочередную сессию Харьковского облсовета.

Подозрение НАБУ

Следователи Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозревают Товмасяна в получении 1 миллиона гривен неправомерной выгоды. 4 августа ему сообщили о подозрении.

За получение взятки в особо крупном размере служащему грозит до 12 лет заключения. Председателю Харьковского облсовета еще должны избрать меру пресечения.



Товмасяну вручили подозрение / Фото НАБУ

По данным НАБУ, в начале 2021 года Товмасян со своим заместителем требовал и получил более 1 миллиона гривен от руководителя областного коммунального предприятия. Коммунальщика обещали оставить на руководящей должности.

"На протяжении первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму 4 траншами, в частности при посредничестве сообщника-адвоката", – пояснили в НАБУ.



Председателя Харьковского облсовета подозревают в получении взятки / Фото НАБУ

Обратите внимание! Заместитель председателя Харьковского облсовета и его адвоката поймали на получении взятки еще 22 июля. За несколько дней состоялось заседание совета, но Товмасяна из фракции не исключили, ибо он убеждал, что не виноват в преступлении. Впоследствии НАБУ осуществило обыски в его кабинете и по месту жительства.