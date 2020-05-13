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Главу Одесской таможни Грибанова задержали – фото, видео

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Главу Одесской таможни Грибанова задержали: фото, видео
Главу Одесской таможни Грибанова арестовали / obozrevatel.com

СБУ задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Он работал в должности всего два месяца.

Сотрудники СБУ проводят массовые обыски и задержания в Одесской таможни, об этом сообщил в телеграмме экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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По его словам, сейчас задержали главу местной таможни Михаила Грибанова.

Привет Нефедову! Задерживают именно его людей! Беги Макс, беги,
 – написал Мосийчук.

Других деталей и результатов обысков пока неизвестно.

Что известно о Михаиле Грибанове

  • Начал работать в должности начальника Одесской таможни 6 марта 2020 года.
  • Перед этим победил в первом открытом конкурсе Гостаможни на руководящие должности в регионах. Конкурсный отбор проводили в три этапа. Он продолжался 45 дней.
  • По данным СМИ, Грибанова уволили из таможенных органов в 2012 году. Причина – скандал с контрабандой электроники. Чиновник был фигурантом уголовного дела, однако обвинения ему не предъявлены.
  • В 2018 и 2019 годах Михаил Грибанов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Арештували голову Одеської митниці Грибанова
Арестован глава Одесской таможни Грибанов / Фото "Обозревателя"

Главу Одесской таможни Грибанова арестовали: смотрите видео

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости Одессы СБУ Государственная таможенная служба
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