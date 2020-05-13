Главу Одесской таможни Грибанова задержали – фото, видео

СБУ задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Он работал в должности всего два месяца.

Сотрудники СБУ проводят массовые обыски и задержания в Одесской таможни, об этом сообщил в телеграмме экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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По его словам, сейчас задержали главу местной таможни Михаила Грибанова.

Привет Нефедову! Задерживают именно его людей! Беги Макс, беги,

– написал Мосийчук.

Других деталей и результатов обысков пока неизвестно.

Что известно о Михаиле Грибанове

Начал работать в должности начальника Одесской таможни 6 марта 2020 года.

Перед этим победил в первом открытом конкурсе Гостаможни на руководящие должности в регионах. Конкурсный отбор проводили в три этапа. Он продолжался 45 дней.

По данным СМИ, Грибанова уволили из таможенных органов в 2012 году. Причина – скандал с контрабандой электроники. Чиновник был фигурантом уголовного дела, однако обвинения ему не предъявлены.

В 2018 и 2019 годах Михаил Грибанов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.



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