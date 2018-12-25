Главу "Автомайдана" задержали во время мирной акции за сохранение зеленой зоны – видео

Во вторник, 25 декабря, в Одессе правоохранители задержали главу ВО "Автомайдан" Виталия Устименко. Он вместе с единомышленниками устроили акцию "Не дадим украсть парк!".

Во время этой акции его вместе с другими митингующими задержали.

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Также задержали Олега Кожушняка, главу "Уличный Фронт" Демьяна Ганула и спикера местного Нацкорпуса Сергея Варламова. Участники акции активно выступали против застройки зеленой зоны в Одессе. Задержанный Виталий Устименко отметил, что правоохранители сразу начали применять силу.

Все началось с того, что полиция незаконно задержала Демьяна Ганула. После того, как мы начали его отбивать задержали еще и Олега Кожушняка. Конечно, когда я это увидел, то начал их защищать, тогда и меня задержали,

– сообщил Устименко.