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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Главу ДФС не назначают, потому что через исполняющего обязанности легче отмывать деньги

      24 Читати новину українською

      Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в хищении более двух миллиардов гривен государственных средств, восстановили в должности. Причиной тому стало его незаконное увольнение, поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, нельзя уволить человека только по подозрению в совершении преступления.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

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      По его мнению, решение суда не предусматривает непосредственного возобновления Романа Насирова на посту главы ДФС, однако вопрос заключается в другом.

      Уже более полутора лет не происходит назначения нового руководителя Государственной фискальной службы Украины. Скорее всего, потому что кому-то выгоднее, чтобы ведомство возглавлял исполняющий обязанности, который будет реализовывать указания своих политических боссов,
      – сказал Лещенко.

      Также он добавил, что это все делается для того, чтобы направлять денежные потоки в карманы властной верхушки. Кроме того, нардеп отметил, что "для того, чтобы все это прекратить нам нужен новый руководитель ДФС, которого надо назначить, как полноценного руководителя".

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Государственная фискальная служба Деньги Сергей Лещенко Коррупция
      Источник: 24 канал
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