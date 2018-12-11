Главу ДФС не назначают, потому что через исполняющего обязанности легче отмывать деньги

Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в хищении более двух миллиардов гривен государственных средств, восстановили в должности. Причиной тому стало его незаконное увольнение, поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, нельзя уволить человека только по подозрению в совершении преступления.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

Читайте также: Почему суд восстановил в должности Насирова: эксперт назвал причину

По его мнению, решение суда не предусматривает непосредственного возобновления Романа Насирова на посту главы ДФС, однако вопрос заключается в другом.

Уже более полутора лет не происходит назначения нового руководителя Государственной фискальной службы Украины. Скорее всего, потому что кому-то выгоднее, чтобы ведомство возглавлял исполняющий обязанности, который будет реализовывать указания своих политических боссов,

– сказал Лещенко.

Также он добавил, что это все делается для того, чтобы направлять денежные потоки в карманы властной верхушки. Кроме того, нардеп отметил, что "для того, чтобы все это прекратить нам нужен новый руководитель ДФС, которого надо назначить, как полноценного руководителя".

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.