Главу города Смела, который до сих пор без отопления, не пустили в Кабмин на заседание

В Киеве 14 ноября пикетировали Кабинет Министров. Люди приехали из Смелы, Херсона, Кривого Рога, потому что устали ждать пока в их дома дадут отопление. Батареи в квартирах людей холодные из-за того, что чиновники не договорились с "Нафтогазом" из-за долгиов.

В квартире – как на улице. Люди кутаются в одеяла и верхнюю одежду. Полмиллиона украинцев оказались без тепла. Критическая ситуация в Смеле. 80% населения мечтают о горячих батареях. 11 школ не работает. Из городской больницы пациентов эвакуируют.

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Замерзшие жители не выдержали и поехали в Киев – на митинг под Кабмин. Ведь откуда те долги, за которые "Нафтогаз" не включает отопление в городе, не понимают. "Все люди платят каждый месяц. И пенсионеры, и все, кто способен это делать", – прокомментировал ситуацию житель Смелы Дмитрий.

Заседание Кабмина Гройсман начал с темы тепла: показательно стукнул кулаком по столу и пафосно рассказал, как борется с холодом в квартирах.

Я вчера (13 ноября, – 24 канал) до поздней ночи занимался тем, чтобы восстановить Херсон. Восстановили сегодня,

– заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Вторит Владимиру Гройсману и вице-премьер-министр. Мол, деньги на местах должны быть. Однако руководители в регионах просто не умеют их рационально и своевременно использовать.

"В то же время на стимулирующие выплаты за интенсивность труда, за напряженность работникам, по информации Черкасской ОГА, работникам городского совета Смелы было выплачено 10 миллионов гривен", – отметил вице-премьер-министр Украины Геннадй Зубко.

Тогда Гройсман начинает городских голов запугивать увольнением, хоть это и не в его компетенции.

А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют это сделать, будем обращаться к парламенту отстранить от занимаемых должностей. Мне надоело. Просто надоело.

– добавил премьер-министр.

Почему же произошла такая ситуация, Гройсман мог услышать лично от городского головы Смелы. Тот приехал на заседание, однако внутрь его не пустили. "Мне аннулировали приглашение на заседание Кабмина", – рассказал городской голова Смелы Алексей Цыбко.

От городского головы запуск тепла не зависит, - объясняют активисты смелы. Ведь "Нафтогаз" требует от города оплатить долги частной компании "Сімлаенергоінвест", которая семь лет обеспечивала город теплом, – а это 86 миллионов гривен. "НАК "Нафтогаз" не предоставляет номинации, лимиты на получение газа. У нас сейчас возле каждой котельной видимый обрез, обрезаны трубы газоснабжения", – сказал активист Виктор Овчаренко.

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Такие ситуации возникают по двум причинам. Рассказывает эксперт. Из-за того, что теплоснабжением занимаются нечестные компании, которые разворовывают деньги. Или же из-за того, что с ростом тарифов растут и долги Теплокоммунэнерго.

И бывает так, что Министерство финансов не вовремя, с опозданием гасит субсидии. Тогда, соответственно, в теплокоммунэнерго появляются долги перед "Нафтогазом". Долги аккумулируются, увеличиваются,

– подчеркнул эксперт по энергетике Андрей Герус.

Пока же ситуацию в Смеле попытается решить правительство. Комиссия во главе с вице-премьер-министром Зубком 15 ноября отправляется в Черкасскую область.