Главу МИД Греции обвинили в государственной измене за переговоры по изменению названия Македонии

Греческая Федерация македонских культурных ассоциаций подала в суд на министра иностранных дел Греции Никоса Кодзиаса. Его обвиняют в государственной измене в связи с его переговорами с Республикой Македония по изменению ее названия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на греческие СМИ.

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Мы, коренные, истинные македонцы вынуждены прибегнуть к суду в поисках защиты от исторически невежественной и потенциально опасной сдачи соседнему государству славяно-албанцев,

– говорится в жалобе организации.

Отмечается, что такой шаг сделан в ответ на сообщение о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является Республика Северная Македония.



Организация выступает против любого упоминания названия "Македония" после переименования государства.



"Нам стыдно, что министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас, предназначенный для переговоров с соседней страной, проявил неуважение к борьбе наших предков, которые упорно трудились, чтобы сохранить" грецкость "Македонии, и поставил под угрозу мир во всем Балканском регионе", – добавляют истцы.

Почему Македония решила изменить название?Греция блокирует евроатлантические планы македонцев, так как считает, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Греческий регион Македония – больной вопрос для страны, так 4 февраля, десятки тысяч людей вышли на главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией.