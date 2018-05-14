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Главу Пулитцеровской премии заставили уйти в отставку: пикантная причина

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Джуно Диас покинул пост главы Пулитцеровской премии
Джуно Диас покинул пост главы Пулитцеровской премии

Секс-скандалы докатились и до литературного пространства. Из-за обвинений глава Пулитцеровской премии Джуно Диас вынужден был покинуть престижный пост.

Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, в апреле Джуно Диас возглавил экспертное жюри Пулитцеровской премии. Художник, который имеет награду за книгу "Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао", попал в громкий секс-скандал. Писательница Зинзи Клеммон заявила, что Джуно Диас поцеловал ее против ее воли.

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Я пригласила Джуно Диаса выступить на семинаре по вопросам представительства в литературе. Он использовал это, как возможность схватить и насильно поцеловать меня. Я далеко не единственная, с кем он это сделал. Отказываюсь больше молчать,
– рассказала Зинзи Клеммон в соцсети.

 

Признание Зинзи Клеммон вызвало резонанс в литературном мире. Другие женщины присоединились к художнице и рассказали свои истории про общение с Джуно Диасом. После этого писателю выдвинули ультиматум: если он не освободит место главы Пулитцеровской премии, истории его жертв будет расследовать полиция.

Резонансная информация заставила писателя Джуно Диаса покинуть престижный пост. Однако мужчина остался в составе жюри Пулитцеровской премии. Сейчас литератор отменил все свои публичные выступления, запланированные в рамках фестиваля "Сиднейские писатели".

Теги: LifeStyle Секс-скандал Литература
Источник: 24 Канал
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