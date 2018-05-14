Главу Пулитцеровской премии заставили уйти в отставку: пикантная причина

Секс-скандалы докатились и до литературного пространства. Из-за обвинений глава Пулитцеровской премии Джуно Диас вынужден был покинуть престижный пост.

Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, в апреле Джуно Диас возглавил экспертное жюри Пулитцеровской премии. Художник, который имеет награду за книгу "Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао", попал в громкий секс-скандал. Писательница Зинзи Клеммон заявила, что Джуно Диас поцеловал ее против ее воли.

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Я пригласила Джуно Диаса выступить на семинаре по вопросам представительства в литературе. Он использовал это, как возможность схватить и насильно поцеловать меня. Я далеко не единственная, с кем он это сделал. Отказываюсь больше молчать,

– рассказала Зинзи Клеммон в соцсети.

As a grad student, I invited Junot Diaz to speak to a workshop on issues of representation in literature. I was an unknown wide-eyed 26 yo, and he used it as an opportunity to corner and forcibly kiss me. I'm far from the only one he's done this 2, I refuse to be silent anymore. — zinziclemmons (@zinziclemmons) 4 травня 2018 р.

Признание Зинзи Клеммон вызвало резонанс в литературном мире. Другие женщины присоединились к художнице и рассказали свои истории про общение с Джуно Диасом. После этого писателю выдвинули ультиматум: если он не освободит место главы Пулитцеровской премии, истории его жертв будет расследовать полиция.

Резонансная информация заставила писателя Джуно Диаса покинуть престижный пост. Однако мужчина остался в составе жюри Пулитцеровской премии. Сейчас литератор отменил все свои публичные выступления, запланированные в рамках фестиваля "Сиднейские писатели".