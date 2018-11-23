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      Главу ВККС Сергея Козьякова облили зеленкой: Аваков рассказал интересные детали

      99 Читати новину українською
      Полиция Киева задержала подозреваемых в нападении на Сергея Козьякова
      Полиция Киева задержала подозреваемых в нападении на Сергея Козьякова / censor.net.ua

      Полиция Киева задержала подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, которое произошло на прошлой неделе в Киеве.

      Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

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      Ранее 24 канал, сообщал, что 16 ноября в Киеве председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова облили зеленкой.

      Полиция Киева задержала 5 подозреваемых, которые зарабатывали на таких заказах. Министр написал, что такой заказ стоил около 200 долларов.

      Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы за ч. 2 ст.346 УК. Не беритесь за грязную работу!
      – добавил Аваков.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Судьи Скандал
      Источник: 24 канал
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