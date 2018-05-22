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Главврач Винницкого онкодиспансера покупает украшения за сотни тысяч и элитные авто, – Устинова

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Владимир Шамрай
Владимир Шамрай / prco.com.ua

Главный врач Винницкого областного онкодиспансера Владимир Шамрай купил золотой браслетик и кольцо Cartier за почти полмиллиона гривен. В то время как пациентам за бесплатные операции выставляют космические счета "за работу", а лекарства покупаются иногда в разы дороже.

Об этом в своем видеоблоге "(Бес)платная медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

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По ее словам, главный врач Винницкого областного онкодиспансера Владимир Шамрай – очень небедный человек.

В прошлом же году, имея Mercedes, врач купил еще и новенький Land Cruiser. Врач везде объясняет, что он успешный бизнесмен, вернее, даже не он, а жена, которая имеет клинику по диагностике в соседнем здании с онкодиспансером,
– рассказала Устинова.

Александра Устинова отметила, что официально жена Шамрая трудоустроена в том же онкодиспансере, и получает зарплату в три раза выше, чем в своей частной клинике.

"Главный врач Винницкого облдиспансера вместе со своим заместителем Сергеем Притуляком основал общественную организацию "Ассоциация онкологов Подолье". И не поверите, этот же Притуляк купил у своего руководителя движимого имущества более чем на миллион гривен, хотя у Притуляка как раз бизнеса нет и объяснить такие расходы врача очень трудно, – отметила член правления "Центра противодействия коррупции".

Видео полного выпуска видеоблога Александры Устиновой "(Бес)платная медицина" за 22 мая 2018

 

Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Здоровье Винница Медицина
Источник: 24 канал
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