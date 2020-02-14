Главы МИД нормандского формата таки встретятся в Мюнхене: что нужно знать

Представители нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по безопасности попробуют подготовить базу для нового саммита. Его предварительно планировали на апрель.

Так нормандские лидеры хотят создать предпосылки для следующей встречи. Об этом сказал глава МИД Германии Гайко Маас, пишет "Интерфакс-Украина".

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Маас также отметил, что необходимо работать вместе над общей европейской структурой безопасности на принципах международного права.

Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в нормандском формате в Берлине,

– пояснил он.

О встрече лидеров "нормандской четверки" говорил также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Однако тогда он отмечал, что приглашение не получал.

Что известно о нормандский формате

Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский тогда впервые лично встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Следующая встреча запланирована на апрель 2020 года в Берлине. Однако пока более подробной информации о дате нет, как и подтверждений, что встреча таки состоится.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала