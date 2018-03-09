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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Блоги Семен Кабакаев
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Семен Кабакаев

Главный вопрос о Рубане – креатуре Медведчука – а как он туда сюда ездил?

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Владимир Рубан
Владимир Рубан / Високий Замок

Информация по задержанию Владимира Рубана подтвердилась.

Эта сво**чь вывозила оружие и боеприпасы из оккупированной территории и хотела тут продавать (или ему оно нужно было для террактов?)!

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Владимир Рубан оружие
Оружие, которое изъяли у Владимира Рубана

Напоминаю, что Рубан – креатура Медведчука по вопросу обмена пленными. Но в этот раз, как мы видим, фортуна подкачала... и Володька попался...

Возникает вопрос, а как он туда сюда ездит? А очень просто. По имеющейся у меня информации, у него есть определенные смены на КПВВ, которым он платит деньги, чтобы его не досматривали.

Вывезти Рубан хотел снаряды на минометы, сами минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и еще кучу разного БК и оружия. (Оружие нашли в шкафах и тумбочках)

Владимир Рубан оружие
При обысках у Владимира Рубана изъяли много оружия

Я прекрасно понимаю, что сейчас Медведчук побежит бить в набат перед Банковой и Кремлем. Хотя может и бросить на растерзание СБУ.

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Автор: Семен Кабакаев
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Владимир Рубан Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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