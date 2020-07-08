От глобального потепления страдает вся Украина, однако в разных регионах эти темпы разные. В частности, больше всего потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градусов.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории. Там добавили, что к таким выводам пришли, анализируя последние 30 лет наблюдения. В то же время меньше всего глобальное потепление сказалось на Ужгороде. Там потеплело на 0,9 градусов.

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Также эксперты заверили, что за этот период уменьшилось и количество осадков. Из-за роста температуры воздуха увеличилось испарение, а это привело к тому, что дефицит увлажнения Украины растет.

Темпы глобального потепления в нашей стране в целом быстрее, чем в мире,

– заявили в обсерватории.

Всемирная метеорологическая организация считает потепление за 30 лет близким к 1 градусу. Также опубликовали новые климатические нормы температуры воздуха и осадков за период 1991-2020 годов.



Новые месячные нормы / Фото ЦГО

