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      Глобальное потепление негативно повлияет на здоровье новорожденных

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      Глобальное потепление вызовет заболевания сердца у новорожденных
      Глобальное потепление вызовет заболевания сердца у новорожденных / pixabay.com

      Младенцы, которые родятся в период между 2025 и 2035 годами, вероятно, чаще будут иметь пороки сердца, чем дети, которые родятся до того.

      Изменение климата может привести к увеличению до 7 тысяч случаев пороков сердца у ребенка. Женщины, которые будут беременными весной и летом, будет подвергаться наибольшей опасности, отмечают в Американской Ассоциации сердца, передает CNN.

      Читайте также: Бесплодная женщина вскоре родит ребенка от трех родителей

      Исследования на животных показали, что высокая температура воздуха может привести к гибели плода, а также влиять на белки, которые играют решающую роль в развитии плода.

      Согласно прогнозам метеорологов в США температура воздуха будет расти по всей стране.

      Показатель роста среднемесячных температур в Украине выше, чем среднее значение в мире, это может привести к неизбежным изменениям.

      Что такое глобальное потепление?
      Прогрессирующее постепенное повышение температуры поверхности Земли, связанное с парниковым эффектом и приводящее к изменению климата в глобальных масштабах.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Беременность и роды Дети
      Источник: 24 Канал
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