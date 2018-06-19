Глобальное потепление вышло за пределы Земли: из-за людей стало горячей на Луне

Из-за деятельности человечества по исследованию Луны там повысилась температура. Об этом говорится в докладе группы исследователей из университета Техаса.

Сообщает The Next Web.

Ученые убеждены, что люди, возможно, нечаянно повысили температуру Луны во время миссий Apollo.

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Так, в NASA провели эксперимент по мониторингу тепла на лунных посадочных площадках между 1971 и 1972 годами. При этом удалось выяснить, что температура участка увеличилась на 2-4 градуса.

На основе кассет NASA, которые записывали показания температуры с апреля по июнь 1975 г., а также наблюдения до 1977 года, удалось выяснить, что главной причиной повышения температуры поверхности Луны стало влияние астронавтов на породу. Космонавты, которые ходили на Луне, возможно, переместили слишком большое количество пыли с поверхности.

"Мы считаем, что в результате деятельности астронавтов потребление солнечного тепла реголитом в среднем несколько увеличилось, что привело к нынешнему потеплению", – считают ученые.

Что такое миссия Apollo?

Это программа пилотируемых космических полетов NASA в сотрудничестве с правительством США. Миссия началась в 1961 году и была завершена в 1975. Шесть полетов по программе Аполлон – единственные в истории Земли, когда люди высаживались на другом космическом теле.

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