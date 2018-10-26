Глубокое декольте и обольстительный разрез: блестящая Эмбер Херд посетила премьеру фильма

Голливудская киноактриса, экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд посетила премьеру фильма "Лондонские поля" (London Fields), в котором она сыграла главную героиню Николу Сикс, в Лос-Анджелесе.

Эмбер Херд надела на премьеру яркое черное платье в пайетках с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге от Elie Saab. Актриса дополнила образ черными лаковыми туфлями на каблуке от Сhristian Louboutin.

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Эмбер Херд / Getty

Исполнительница главной роли в фильме продемонстрировала яркий макияж с акцентом на красные губы. Кроме того, стилисты сделали звезде волнистые волосы и уклали их на один бок. Образ выглядел элегантным и сексуальным одновременно.



Эмбер Херд / Getty



Эмбер Херд / Getty



Эмбер Херд / Getty

Кроме Эмбер Херд в ленте "Лондонские поля" также снялись актеры Билли Боб Торнтон, Джим Стерджесс, Джейсон Айзекс и Кара Делевинь.



Фильм "Лондонские поля"

Сюжет фильма "Лондонские поля"

"В самом сердце событий ленты оказывается очаровательная молодая женщина по имени Никола Сикс (Эмбер Херд). Действие разворачивается в Туманном Альбионе, где-то в окрестностях лондонских полей. Кроме того, что девушка красивая и сексуальная, она еще и обладает уникальным даром предсказывать будущее. В одном из своих снов она видит, как ее убивает неизвестный человек. Вот только она никак не может разглядеть лицо убийцы. Однажды Никола знакомится сразу с тремя симпатичными парнями. И надо же такому случиться, что именно один из них – тот самый человек из предсказания. Таким образом, она наконец увидела того, кто лишит ее жизни", – говорится в сюжете ленты.

Что интересно, фильм не мог выйти в прокат из-за судебных разбирательств: Эмбер подала в суд на продюсеров фильма, заявив, что сцены, где она обнажена, были сняты без ее согласия.



Фильм "Лондонские поля"

В ответ продюсеры фильма с актрисой не согласились и подали на нее встречный иск, заявив, что в "сценарии были прописаны все сцены с раздеванием, и она его читала". Впоследствии ее представители договорились с продюсерами.

Трейлер фильма "Лондонские поля": смотрите трейлер