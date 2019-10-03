Глухонемой работник полиции зарезал 4 коллег в Париже

Работник полиции напал с ножом на сослуживцев в префектуре полиции Парижа. В нападении погибли 4 правоохранителя, среди которых – по меньшей мере одна женщина.

Погиб и сам нападающий. Его правоохранители застрелили во дворе префектуры, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

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Нападающий занимался административной работой в отделении полиции. Телеканал BFMTV утверждает, что нападавший – 45-летний мужчина с инвалидностью, предположительно – глухонемой.

Главная версия нападения – внутренний конфликт между сослуживцами.

Территорию вокруг места происшествия оцепили, ближайшая станция метро закрыта.