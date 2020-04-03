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      Глупый пиар мэра, – глава Днепропетровского облсовета о 600 могилах для умерших от COVID-19

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      На территории Днепровских кладбищ уже подготовили ямы, которые будут предназначаться для умерших от COVID-19. Их примерно 600. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олейник назвал такое решение городского головы Бориса Филатова "глупым пиаром".

      Олейник в эфире 24 канала отметил, что он к этой идее не причастен.

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      "Как представитель областной власти, хочу радикально отмежеваться от этой глупой инициативы, которую проявило руководство города. Почему-то в голову мэра пришла идея взять экскаватор и выкопать около 600 могил", – рассказал председатель облсовета.

      По его словам, трудно понять такие действия Филатова. Однако у Олейника есть только одно объяснение – это пиар.

      Видимо, это делается для собственного пиара руководства города. Другой причины не существует,
      – добавил председатель Днепропетровского областного совета.

      По состоянию на 3 апреля в Днепре зафиксировали 12 случаев заражения COVID-19. При этом, к счастью, ни одного летального нет.

      Мы не хотим, чтобы они (смерти – 24 канал) существовали. Мы собираемся готовить больницы и бороться за жизнь наших граждан, а не готовить им места на кладбищах. Это глупый, бессмысленный и бесстыдный пиар городского головы,
      - заявил Олейник.

      коронавірус
      Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости политики Больница Коронавирус в Украине Жертвы Новости Днепра
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