Глыба льда с крыши частного рынка едва не убила пожилую женщину во Львове
Вечером 22 декабря в Сиховском районе Львова на рынке "Народный" на 65-летнюю женщину упала глыба льда. В итоге пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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"22 декабря около 17:02 часов во Львове на углу улиц Красной Калины, 96 и Драгана, в Сиховском районе, с крыши рынка "Народный" на жительницу Львова 1953 года рождения упала снежная глыба, в результате чего последняя с диагнозом: "закрытая чепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга" была госпитализирована в 8-ю Городскую клиническую больницу", – отмечают в ведомстве.
Источник: 24 канал
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