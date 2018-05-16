Gmail может работать без интернета: как это сделать

15 мая корпорация Google добавила в свою почту Gmail новую функцию – возможность работы без подключения к интернету. Функцию уже можно подключить прямо сейчас.

Так, пользователь без доступа к сети может просматривать уже полученные письма, а также отправлять новые. Период синхронизации данных составляет 7 – 90 дней. Без интеренета все письма автоматически сохраняются в разделе "Исходящие", а отправляются сразу после того, как появится доступ к интернету.

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Правда пользоваться оффлайн-режимом в Gmail можно только в браузере Chrome, ведь в других браузерах еще нет поддержки этой технологии. В компании обещают расширить "офлайн-функцию" на другие браузеры в течение ближайших нескольких месяцев.

Кстати, активировать новую функцию уже можно в настройках сервиса. В "настройках" выбираем раздел "оффлайн" далее отмечаем "включить офлайн-доступ к почте".

Как сделать оффлайн-доступ к Gmail