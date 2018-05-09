Gmail сможет писать письмо без участия пользователя

Компания Google представила новую функцию, которая может появиться в почте Gmail. Это функция автоматического дополнения текста.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Читайте также: Gmail переходит на новый дизайн с дополнительными возможностями: как это сделать

Так, с помощью функции Smart Compose, Gmail автоматически предложит фразы в письме. Для этого будут задействовать искусственный интеллект. Программа сама подставит имя получателя, предположит, какие стандартные фразы могут быть использованы в письме, а также адрес, если пользователи договариваются о встрече в конкретном кафе.

Эта новая функция заработает уже в этом месяце. Правда, в компании не уточнили, будет ли поддерживаться любой другой язык, кроме английского.