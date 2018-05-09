00:36
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
17°C 10°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
  • четверг
    22°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Gmail сможет писать письмо без участия пользователя

1077 Читати новину українською
Gmail сможет писать письмо без участия пользователя
Gmail сможет писать письмо без участия пользователя / Фото из открытых источников

Компания Google представила новую функцию, которая может появиться в почте Gmail. Это функция автоматического дополнения текста.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Читайте также: Gmail переходит на новый дизайн с дополнительными возможностями: как это сделать

Так, с помощью функции Smart Compose, Gmail автоматически предложит фразы в письме. Для этого будут задействовать искусственный интеллект. Программа сама подставит имя получателя, предположит, какие стандартные фразы могут быть использованы в письме, а также адрес, если пользователи договариваются о встрече в конкретном кафе.

Эта новая функция заработает уже в этом месяце. Правда, в компании не уточнили, будет ли поддерживаться любой другой язык, кроме английского.

via GIPHY

 

Теги: Интернет Google Техно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук