Гнали под 200 и едва не сбили человека: в сеть попало видео с Infinity перед ДТП

28 октября 2021 , 09:15
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Источник:

телеграм-канал "Труха Харьков"

В сеть слили видео с Infinity, сделанные за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. На них видно и бешеную скорость, и езду на красный.

Так, скорость езды достигала около 200 километров в час. Infinity едва не сбила человека на дороге. В тот момент кто-то из пассажиров выругался. Как пишут в сети, это водитель Николай.

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На светофоры молодые люди даже не обращали внимания. Кстати, ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло, потому что Infinity вылетела на красный. Это и повлекло столкновение с Chevrolet и смерть 58-летнего мужчины.

Заметим, что водительских прав у парня не было и он никогда их не получал.

Езда мажора / Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику – 18+:

Что нужно знать о ДТП в Харькове 

  • Авария произошла вечером 26 октября. От столкновения с Infinity авто Chevrolet вылетело на обочину и врезалось в столб.
  • В Infinity был 16-летний Николай. Следствие утверждает, что именно он управлял машиной. Кроме него, в машине ехали еще 2 19-летних парня и несовершеннолетняя девушка.
  • У несовершеннолетнего был условный срок за стрельбу в 2019 году. В своем инстаграмме он любил кичиться скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
  • В сеть слили вероятную переписку подростка, где он рассказывал, что ездит на красный, а проблемы с полицией решает за 100 – 200 долларов.
  • Полиция открыла дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой ДТП. Николаю вручили подозрение. Меру пресечения ему изберут, вероятно, 28 октября. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Автор: Ольга Музика