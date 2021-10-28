Гнали под 200 и едва не сбили человека: в сеть попало видео с Infinity перед ДТП
Источник:телеграм-канал "Труха Харьков"
В сеть слили видео с Infinity, сделанные за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. На них видно и бешеную скорость, и езду на красный.
Так, скорость езды достигала около 200 километров в час. Infinity едва не сбила человека на дороге. В тот момент кто-то из пассажиров выругался. Как пишут в сети, это водитель Николай.
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На светофоры молодые люди даже не обращали внимания. Кстати, ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло, потому что Infinity вылетела на красный. Это и повлекло столкновение с Chevrolet и смерть 58-летнего мужчины.
Заметим, что водительских прав у парня не было и он никогда их не получал.
Езда мажора / Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику – 18+:
Что нужно знать о ДТП в Харькове
- Авария произошла вечером 26 октября. От столкновения с Infinity авто Chevrolet вылетело на обочину и врезалось в столб.
- В Infinity был 16-летний Николай. Следствие утверждает, что именно он управлял машиной. Кроме него, в машине ехали еще 2 19-летних парня и несовершеннолетняя девушка.
- У несовершеннолетнего был условный срок за стрельбу в 2019 году. В своем инстаграмме он любил кичиться скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- В сеть слили вероятную переписку подростка, где он рассказывал, что ездит на красный, а проблемы с полицией решает за 100 – 200 долларов.
- Полиция открыла дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой ДТП. Николаю вручили подозрение. Меру пресечения ему изберут, вероятно, 28 октября. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.