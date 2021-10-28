Гнали под 200 и едва не сбили человека: в сеть попало видео с Infinity перед ДТП

В сеть слили видео с Infinity, сделанные за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. На них видно и бешеную скорость, и езду на красный.

Так, скорость езды достигала около 200 километров в час. Infinity едва не сбила человека на дороге. В тот момент кто-то из пассажиров выругался. Как пишут в сети, это водитель Николай.

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На светофоры молодые люди даже не обращали внимания. Кстати, ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло, потому что Infinity вылетела на красный. Это и повлекло столкновение с Chevrolet и смерть 58-летнего мужчины.

Заметим, что водительских прав у парня не было и он никогда их не получал.

Езда мажора / Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику – 18+:

Что нужно знать о ДТП в Харькове