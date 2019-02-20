14:47
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Гнап продолжит борьбу за президентское кресло и планирует снова запустить сбор денег

      6 Читати новину українською
      Дмитрий Гнап
      Дмитрий Гнап / 24 канал

      Кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру на президентских выборах. Также он планирует вместе с волонтерскими усилиями снова запустить сбор средств на кампанию.

      Накануне партия "Сила людей" призвала Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства из-за ситуации с премией "Следствия.инфо", говорится в программе "Он воно як".

      Читайте также: Кандидаты, которые обещают мир, хотят "сдать" Украину агрессору

      "Конечно, я не снимаюсь, я продолжаю кампанию. Мы объявим сбор средств на кампанию и начнем кампанию сначала тем, что можно бесплатно, волонтерскими усилиями, а когда будут поступать средства, то уже будем отчитываться, сколько мы получили", – сообщил в интервью кандидат в президенты.

      Как возник скандал с деньгами? В 2015 году команда "Следствие.Инфо", руководителем которой был Дмитрий Гнап, выиграла 15 тысяч евро на премии "Свободная пресса Восточной Европы". Гнап тогда от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь Вооруженным силам Украины. Но оказалось, что не все деньги были перечислены на нужды украинской армии – почти 9,1 тысяч евро положили на банковский счет кандидата в президенты.

      Однако впоследствии Дмитрий Гнап вернул деньги проекту  "Следствие.инфо".

      Я совершил ошибку, но я не совершил преступления. И никогда не совершал преступлений. Когда ты делаешь ошибку, понятно, что ты отворачиваешь от себя часть людей, и только время дает возможность восстановить это утраченное доверие и исправить ситуацию. Так что для меня ничего не изменилось. Я буду работать над тем, чтобы часть тех сторонников, которые могли во мне разочароваться, снова вернуть их благосклонность,
      – ответил Дмитрий Гнап.

      К тому же, кандидат в президенты отметил, что его первым шагом в политике станет ограничение власти президента, а именно: законопроект о процедуре импичмента.

      Политическая программа кандидата в президенты. Дмитрий Гнап обещает сделать "полную перезагрузку власти", реформировать правоохранительную систему, ликвидировать "коррупционный налог" на бизнес. Приоритетом для себя политик видит политическую и дипломатическую борьбу за возвращение временно оккупированного Крыма и сохранение территориальной целостности Украины.

      Что известно про Дмитрия Гнапа?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC. В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо" на "Громадському ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      67252
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Скандал Деньги Дмитрий Гнап
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      сегодня , 14:10 Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      Женя Котик 26
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сегодня , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 226
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сегодня , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 812
      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      сегодня , 11:00 Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      Павло Казарін 388
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Путин может оказать Мадуро военную помощь, – эксперт
       25 января , 15:17
      "Не отпевают раскольников": Онуфрий сделал заявление о верующих Киевского патриархата
       25 октября 2018 , 11:37
      Киевские власти готовятся к старту массовой эвакуации авто
       5 сентября 2018 , 12:42
      Таблица коэффициентов УЕФА: победы Шахтера и Динамо не помогли Украине уменьшить отставание от Бельгии
       1 декабря 2018 , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук