Гнап продолжит борьбу за президентское кресло и планирует снова запустить сбор денег

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру на президентских выборах. Также он планирует вместе с волонтерскими усилиями снова запустить сбор средств на кампанию.

Накануне партия "Сила людей" призвала Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства из-за ситуации с премией "Следствия.инфо", говорится в программе "Он воно як".

Читайте также: Кандидаты, которые обещают мир, хотят "сдать" Украину агрессору

"Конечно, я не снимаюсь, я продолжаю кампанию. Мы объявим сбор средств на кампанию и начнем кампанию сначала тем, что можно бесплатно, волонтерскими усилиями, а когда будут поступать средства, то уже будем отчитываться, сколько мы получили", – сообщил в интервью кандидат в президенты.

Как возник скандал с деньгами? В 2015 году команда "Следствие.Инфо", руководителем которой был Дмитрий Гнап, выиграла 15 тысяч евро на премии "Свободная пресса Восточной Европы". Гнап тогда от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь Вооруженным силам Украины. Но оказалось, что не все деньги были перечислены на нужды украинской армии – почти 9,1 тысяч евро положили на банковский счет кандидата в президенты.

Однако впоследствии Дмитрий Гнап вернул деньги проекту "Следствие.инфо".

Я совершил ошибку, но я не совершил преступления. И никогда не совершал преступлений. Когда ты делаешь ошибку, понятно, что ты отворачиваешь от себя часть людей, и только время дает возможность восстановить это утраченное доверие и исправить ситуацию. Так что для меня ничего не изменилось. Я буду работать над тем, чтобы часть тех сторонников, которые могли во мне разочароваться, снова вернуть их благосклонность,

– ответил Дмитрий Гнап.

К тому же, кандидат в президенты отметил, что его первым шагом в политике станет ограничение власти президента, а именно: законопроект о процедуре импичмента.

Политическая программа кандидата в президенты. Дмитрий Гнап обещает сделать "полную перезагрузку власти", реформировать правоохранительную систему, ликвидировать "коррупционный налог" на бизнес. Приоритетом для себя политик видит политическую и дипломатическую борьбу за возвращение временно оккупированного Крыма и сохранение территориальной целостности Украины.

Что известно про Дмитрия Гнапа?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC. В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо" на "Громадському ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.