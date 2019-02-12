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      Гнап вернул журналистам деньги, из-за которых его призывали сняться с выборов

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      Гнап вернул журналистам деньги, не отдал на армию
      Гнап вернул журналистам деньги, не отдал на армию / Facebook-страница Дмитрия Гнапа

      Кандидат в президенты Дмитрий Гнап передал редакции проекта "Следствие. Инфо" деньги, которые ранее журналисты получили в качестве премии. Эти деньги в 2015 году Гнап должен был отдать на нужды армии, однако так этого и не сделал.

      "Вчера на счет "Следствие. Инфо" поступили 276 244 гривны от Дмитрия (примерный эквивалент тех 9100 евро, которые он обещал вернуть)", – сообщила руководитель проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.

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      Ранее Бабинец рассказала, что экс-руководитель руководитель "Следствие.Инфо" Гнап почти 4 года прятал на своем банковском счету более 9000 евро, которые должны были пойти на нужды армии.

      В 2015 году команда проекта выиграла 15 тысяч евро на премии "Свободная пресса Восточной Европы". Тогда Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги пойдут на помощь Вооруженным силам Украины.

      Но оказалось, что на нужды украинской армии были перечислены не все деньги: почти 9,1 тысячи евро по состоянию на 2019 год лежали на банковском счете Гнапа.

      Мы просто договаривались, что это будет такой неприкосновенный запас и ранее просто это вопрос не ставился, и это только недавно мы поговорили об этих средствах и я ей(Бабинец) сказал, когда верну,
      – сказал Гнап.

      После скандала партия "Сила людей", которая выдвинула Гнапа кандидатом в президенты, призвала его отказаться от участия в выборах.

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      Бабинец 12 февраля заявила, что чтобы возвращенные журналистам деньги были потрачены на армию максимально эффективно, редакция решила найти экспертную в этом вопросе организацию.

      "По многим советами, выбрали фонд "Вернись живым", встретились с ними и договорились о партнерстве. После того, как деньги будут потрачены, мы вместе публично отчитаемся, на что именно они пошли", – заверила Бабинец.

      Что известно о Дмитрии Гнапе?
      Бывший украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC. В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.Инфо" и был его руководителем на "Общественном ТВ" до 2018 года. Летом 2018 Гнап объявил, что идет в политику, а впоследствии партия "Сила людей" выдвинула его кандидатом в президенты Украины. Гнапа официально зарегистрировала кандидатом Центральная избирательная комиссия.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Деньги Медиа СМИ Журналисты Дмитрий Гнап Вооруженные силы Украины Волонтеры
      Источник: 24 канал
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