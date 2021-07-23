Вонь и все гниет: под Днепром из грузовика выпал десяток дохлых кур – фото

В Подгородном под Днепром на трассе лежат дохлые куры. Отмечают, что их грузовиком везли на утилизацию, но по дороге часть выпала на трассу. В сети выложили фото.

Инцидент произошел, предположительно, 19 июля. Однако огласку событие получило 23 числа.

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Ужасный запах

Мертвых кур растащили по всей дороге автомобили.

На фото видно, что их – примерно 10.

Из-за жары они разлагаются на солнце.

Вследствие этого, образовался ужасный запах.

Что говорят местные

В ТСН сообщают, что инцидент произошел во второй половине дня 19 июля. Так, одна из местных жительниц, каждый день ездит по этой дороге.

Я ехала домой. На дороге были какие-то куски с перьями, стояла страшная вонь. На следующий день, 20 июля, уже все было завернуто и такой вони уже не было,

– рассказала жительница Мария.

Также о происшествии написала очевидица Светлана Плыс в фейсбук-сообществе "Твоё Подгородное" и выложила соответствующие фото. Женщина пишет, что сбросили кур на улице Шоссейной. Также она жалуется на страшную вонь.



Под Днепром в Подгородном выбросили тушки кур / Фото из фейсбука "Твоё Подгородное"

В комментариях одна из пользовательниц отмечает, что куры могли выпасть случайно, пока водитель ехал по скоростной трассе. Однако многие люди отрицают это и называют водителя "больным".



Мертвых кур выбросили по дороге из грузовика / Фото "Твоё Подгородное"