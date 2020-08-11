Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов возмутился наказанию, которое суд принял его товарищу и тоже экс-политзаключенному Александру Кольченко. Мужчине присудили 40 часов исправительных работ за якобы совершенные мелкие хулиганские действия во время акции в поддержку беларусов в Киеве.

Возмущение Сенцов выразил на собственной фейсбук-странице. Он пошутил, что после такого известия чувствует, будто еще не проснулся.

Актуально Кольченко наказали исправительными работами за участие в протесте под посольством Беларуси: детали

Мы что, уже живем в России или в Беларуси? Открытый суд, на который не пустили никого из прессы. Милицейские (это не ошибка печати), лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированной на видео,

– отметил он.

По словам Сенцова, судья точно знала, кому выносит приговор. Даже больше – это был только первый суд за "хулиганку", а будет еще и второй – "за злостное неповиновение сотрудникам полиции".

"Это – гнилая правоохранительная и судебная системы, которые никто не реформировал и не планирует реформировать, показывают свое истинное лицо и уже не прячутся. Вся пророссийская и экс-региональна шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень заблуждаются относительно нашего терпения!"– подытожил Олег Сенцов.

Момент, когда правоохранители начинают наступление на активистов / Скриншот из видео

Он также распространил видео, на котором видно задержание Кольченко. Активист стоит рядом со своими товарищами, когда на их ряд первыми наступают правоохранители.

Задержание Кольченко и его товарищей: видео

Заметим, что возле Посольства Беларуси в Киеве 10 августа прошла акция солидарности с беларусским народом. Активисты выкрикивали патриотические беларусские лозунги и зажгли файеры. Однако затем произошли неожиданные столкновения, которые завершились задержанием Кольченко и нескольких его товарищей.