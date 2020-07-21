Ровно год назад состоялись парламентские выборы, на которых президентская партия "Слуга народа" получили рекордное количество голосов. По случаю годовщины представители монобольшинства Давид Арахамия и Александр Корниенко на брифинге рассказали о результатах работы.

Они готовы поставить высокую оценку своим действиям. В частности, рассказали, что за все это время провели более 7 тысяч встреч с людьми и приняли важные законопроекты. Об этом сообщает 24 канал.

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Председатель фракции Давид Арахамия рассказал, что удалось принять важные законопроекты, которые поделили на несколько "видов":

"тектонические" законопроекты – это важные законопроекты, за которые никто не брался. Например, об игорном бизнесе.

"улучшайзеры" - то, что улучшает жизнь украинцев. Это небольшие законы, но важные.

Например, по зиме все чувствуют, когда люди жгут листья, и мы за это существенно подняли штрафы, и даже, если в крупных размерах, сделали уголовную ответственность,

– отметил Давид Арахамия.

В "Слуге народа" отмечают, что монобольшинство существует, и оно точно не является мономеньшиством. И сейчас активно работают над своими дальнейшими действиями.

О скандалах в "Слуге народа" и местных выборах

Члены монобольшинства замечают, что очень часто попадали в различные скандалы. И добавили, что в будущем будут тщательнее проверять потенциальных представителей "Слуги народа". Это касается и предстоящих выборов. Относительно этих выборов у них очень оптимистичные настроения.

По словам, главы партии Александра Корниенко, на сегодня политический повестку дня в стране держит:

президент;

президентская фракция монобольшинства;

Кабмин, который сформирован этой фракцией.

Уверены, что 25 октября количество фракции "Слуга народа" немного увеличится. В тысячу раз примерно,

– рассказал Александр Корниенко.

В монобольшинстве оценили результаты своей работы: видео